Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Ir iestājies dzestrs un rudenīgs oktobris. Rīti kļuvuši miglaini, vakari – garāki, un gaisā virmo tas īpašais rudens miers, kas aicina palēnināt soli un paņemt rokās grāmatu. Tieši šis laiks ir vispiemērotākais lasīšanai – kad ārā pūš vējš, bet istabā valda siltums, gaisma un stāsti, kuros var iegrimt līdz pat vēlam vakaram.
Aizvadītajā nedēļā lasītāju uzmanības centrā nonācis Daces Judinas jaunākais darbs – jau 23. romāns populārajā sērijā "Izmeklē Anna Elizabete" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Šoreiz Anna Elizabete kopā ar kinoproducentu Valtu Valli dodas uz kriminālfilmas pirmizrādi Francijā, Arno pilī, kur visu acu priekšā tiek nogalināts režisors un saindēti svētku viesi. Notiek vēl divi atentāti, bet pašu mājās notikumi kļūst vēl dīvaināki un satraucošāki – mirst izbijis augsta ranga partijnieks, no psihiatriskās slimnīcas izbēg seškārtējs slepkava, bet Annai Elizabetei kāds sūta nāves draudu vēstules. Judinas radītā pasaule ir spilgta, dinamiska un ļauj detektīvsērijas cienītājiem vienmēr atrast jaunus pavērsienus.
Lasītāju vidū rezonansi guvusi arī Kristīnes Želves grāmata "Dzīve tevi salauzīs" (Izdevniecība "Orbita") – īsprozas krājums, kurā autore ar atklātību un emocionālu dziļumu pēta cilvēku pieredzes, pārdzīvojumus un attiecību mezglus. Katrs stāsts izgaismo mirkļus, kad dzīve liek sastapties ar bailēm, zaudējumiem vai sāpēm, taču vienlaikus atklāj arī spēju augt un mainīties. Želve atgādina, ka pat tad, kad dzīve salauž, tā palīdz atklāt sevi no jauna un atrast iekšējo līdzsvaru.
Īpaši rudens noskaņu topā ienes Sanitas Strautnieces romāns "Vējainie" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), kas noslēdz četru draudzeņu gadalaiku ciklu, sāktu ar "Ieputinātajiem", "Apreibinātajiem" un "Kvēlojošajiem". "Vējainie" vēsta par Sofiju Lūsi, kura jaunajā darbā sastop priekšnieku Hugo Svensonu – vīrieti, pret kuru viņai ir slepenas simpātijas. Liktenis abus saved kopā vienā mājā, un rudens vēju pieskārieni kļūst par pārbaudījumu gan jūtām, gan spējai būt godīgiem pašiem pret sevi. Strautnieces romāns ir sirsnīgs, silts un reizē skaudrs stāsts par mīlestību, vientulību un spēju ļauties – gan dzīvei, gan gadalaikam.
Oktobris ir laiks, kad grāmatas kļūst par omulīgu patvērumu un iedvesmas avotu. Lai kāds būtu noskaņojums – vēlme pēc spriedzes, romantikas vai pārdomām –, jaunākās grāmatas vienmēr tevi gaidīs "Globuss" grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv. Jo rudens ir radīts lasīšanai.
