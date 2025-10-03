Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ("AST") Līksnā pabeidzis Latvijā trešo sinhronā kompensatora staciju, noslēdzot kopumā deviņu sinhrono kompensatoru projektu Baltijā.
Ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu Baltijas energoneatkarības projekta – sinhronizācijas – ietvaros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopumā uzstādīti deviņi sinhronie kompensatori. Tās ir Baltijā pirmo reizi izmantotas tehnoloģijas stabilai frekvencei un pārvades tīkla darbībai.
"Sinhronie kompensatori ir iekārtas, kuras līdzīgi lielam elektromotoram ar tam piemītošās inerces palīdzību energosistēmās sekmē to darbības stabilitāti, palīdzot regulēt un saglabāt būtiskus sistēmas darbību raksturojošos elektrotehniskos parametrus, tai skaitā sistēmas spriegumu un frekvenci. Ņemot vērā faktu, ka Baltijas valstu energosistēmām kopumā ir raksturīgs ļoti zems būtisku avāriju un sistēmas darbības traucējumu skaits, sinhrono kompensatoru darbības ietekme daļai patērētāju var būt arī tiešā veidā nemanāma, tomēr sinhrono kompensatoru darbībai ir nenoliedzama ietekme arī uz gala lietotājiem," uzsver Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis. Palielinoties atjaunīgās enerģijas īpatsvaram energosistēmās un kļūstot aktīvākai tirdzniecībai starp dažādiem Eiropas reģioniem, ražošanas un slodzes svārstības energosistēmās kļūst lielākas, tāpēc ir nepieciešami arī papildu tehniski palīglīdzekļi, lai nodrošinātu arī turpmāku atjaunīgās enerģijas ražošanas apjomu palielinājumu un elektroenerģijas tirdzniecību ar kaimiņu reģioniem. "Izmantojot sinhronos kompensatorus, ir iespējams izvairīties no nepieciešamības sistēmas regulēšanas vajadzībām izmantot elektrostaciju gāzes turbīnas vai hidroagregātus un tādā veidā, pirmkārt, nodrošināt energosistēmu regulēšanu ar lētākām izmaksām un, otrkārt, gadījumos ja sistēmas regulēšanai kā alternatīva nepieciešamas fosilā kurināmā elektrostacijas, izvairīties arī no fosilo energoresursu patēriņa," skaidro G. Valdmanis. "Baltijas valstīs sistēmas darbības stabilitātei var būt tieša ietekme uz tirdzniecību ar Poliju, Zviedriju un Somiju. Nodrošinot sistēmas tehnisko stabilitāti, kuru būtiski ietekmē arī sinhrono kompensatoru darbība, arī tiek veicināta iespēja pieslēgt jaunus elektroenerģijas atjaunīgos ražošanas avotus (vēja un saules elektrostacijas), kuru darbībai ir cenu samazinājumu veicinoša ietekme," rezumē KEM eksperts.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".