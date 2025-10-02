Partly cloudy 11.4 °C
C. 02.10
Ilma, Skaidris
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Atrodi tehnoloģiju partnerus un digitālos risinājumus izstādē un konferencēs "Riga Comm 2025"

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2025. gada 02. oktobris, 15:53
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 02. oktobris, 15:53
"Riga Comm 2025".
"Riga Comm 2025".
Foto: Publicitātes

Jau 9. un 10. oktobrī Ķīpsalā norisināsies viens no svarīgākajiem jaunu kontaktu veidošanas pasākumiem Baltijā – biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “Riga Comm 2025”.

Reklāma

Pasākums pulcēs vairāk nekā divus tūkstošus dažādu nozaru profesionāļu un vadītāju, lai izglītotos, veidotu noderīgus kontaktus un atrastu piemērotākos digitālos risinājumus un tehnoloģiju partnerus. 

Šogad “Riga Comm” piedalīsies vairāk nekā 100 Baltijas un citu valstu IKT risinājumu izstrādātāju un piegādātāju no 13 valstīm. Divu dienu garumā 14 konferencēs uz astoņām skatuvēm uzstāsies un pieredzē dalīsies 200+ lektori no 17 valstīm. 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

“CEO & CTO Talks” konference

9. oktobrī uz “xpate Executive” skatuves kāps “Food Union”, “TV3 Group”, “Eco Baltia vide”, “Balcia Insurance”, “MSC” un citu progresīvi domājošu uzņēmumu eksperti, lai atklātu tehnoloģiju vadītāju ieviestās digitālās transformācijas stratēģijas. “Riga Comm 2025” apmeklētāji varēs uzklausīt pieredzes stāstus par pārvarētajiem izaicinājumiem un uzzināt redzējumu par MI virzītām inovācijām. Konferences kulminācijā norisināsies enerģiska diskusija par digitālā avangarda domāšanas veida veidošanu. Tā sniegs praktiskas idejas, kā efektīvāk vadīt pārmaiņas un ātrāk ieviest jauninājumus organizācijās. Vairāk uzzini: rigacomm.com/programma 

Finanšu tehnoloģijas biznesam

10. oktobrī uz “xpate Executive” skatuves norisināsies finanšu tehnoloģiju konference. Konferences partnera “xpate” finanšu vadītājs Oļegs Seitovs (Oleg Seitov ) interesentiem stāstīs par finanšu tehnoloģiju uzņēmumu izveidi, kura darbības mērogi un rentabilitāte būtu viegli palielināma, nenolīgstot darbā “veselu armiju”. Par ekosistēmas izaicinājumiem, sadarbspēju, atbilstību un pārrobežu sadarbībām elektroniskajā identifikācijā (eID) pastāstīs “Smart-ID” uzņēmējdarbības stratēģijas vadītāja Piruza Harutjunjana (Piruza Harutjunjan). Savukārt “TrustLynx” vadītāja Edgara Stafecka prezentācijā varēs uzzināt, vai finanšu sistēmas ir gatavas nākamajam drošības un automatizācijas līmenim. Par šīm un citām praktiskām tēmām uzzini: rigacomm.com/programma 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

Biznesa aizsardzība fiziskajā un digitālajā vidē

Lai padarītu infrastruktūru patiesi drošu, ir svarīga ne tikai digitālā, bet arī fiziskā drošība. Par to 10. oktobrī kiberdrošības konferencē uz “Future” skatuves stāstīs “LMT” drošības direktors Egons Bušs. Bet kāpēc mākoņdatu drošība nepilda pilnvērtīgi savu funkciju – to atklās “Crayon” globālās drošības direktors Aleksanders Vere (Alexander Värä). Ar citām tikpat svarīgām tēmām šajā konferencē dalīsies profesionāļi no tādiem uzņēmumiem kā “Innerworks”, “NS Advisory”, “Peak Defence”, “Latvian State Radio and Television Center”, “IDEMIA” u. c. Programmu skati: rigacomm.com/programma 

Digitālās pārdošanas rīki un stratēģijas

Par jaunākajiem un efektīvākajiem digitālā mārketinga rīkiem un stratēģijām varēs uzzināt, apmeklējot “Riga Comm 2025” digitālā mārketinga konferenci uz “SAP Emarsys Digital” skatuves. “7 Knots Digital” dibinātājs un prezidents Džeimss Kārkliņš (James Karklins)  pastāstīs, kādas B2B stratēģijas 2025. gadā izmanto ASV uzņēmumu līderi. Turpretim “Yespo” līdzdibinātājs un izpilddirektors Alekss Dančenko (Alex Danchenko) atklās, kas palielina uzņēmuma ienākumus – mākslīgais intelekts vai tomēr mārketings. 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

Otrajā pasākuma dienā, 10. oktobrī, norisināsies e-komercijas konference, kurā uzstāsies eksperti no tādiem uzņēmumiem kā “Infobip”, “Inbank”, “Stripo”, “Loyalty Point”, “Magebit”, “MIXD GROUP” un citi. Ar praktiskiem padomiem, kā veiksmīgāk palielināt sava e-veikala eksportu, dalīsies “WD Market” valdes loceklis Tomass Bērziņš. “Amazon Sellers Society” vadītāja Kristela Abi-asi (Krystel Abi Assi) demonstrēs, kādas ir iespējas izplatīties visstraujāk augošajos tirgos ar “Amazon Middle East” palīdzību. Detalizētu “SAP Emarsys Digital” skatuves pasākumu programmu skati: rigacomm.com/programma 

Reklāma
Reklāma

Mākslīgais intelekts praksē

MI ietekme ar katru mirkli turpina augt un ļauj uzņēmumiem darboties arvien efektīvāk, tādēļ “Nextury Group” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Iļja Laurs (Ilja Laurs) iesāks šī gada mašīnmācīšanās konferenci ar retorisku jautājumu “Vai viena no singularitātes sekām ir ekonomika bez cilvēkiem?”. Uz “Future” skatuves kāps arī “Accenture” “Oracle” tehnoloģiju arhitekts Elvis Plācis, lai iepazīstinātu ar uzņēmuma darba plūsmu automatizāciju, izmantojot “Oracle AI” un mašīnmācīšanos. Tostarp “Emergn” risinājumu arhitektūras vadītājs Aigars Mačiņš atklās – vai “Vibe Coding” ir tikai mīts, vai tomēr praksē izplatīta stratēģija. Apmeklē “Riga Comm 2025” un uzzini par mākslīgā intelekta ilgtspējīgumu, lietojumu un tā limitiem no tādu uzņēmumu kā “XCALLY”, “Zen IS”, “EPAM Systems”, “Lexu AI”, “Engine” ekspertiem. 

Cilvēkresursu optimizēšana

9. oktobrī uz “Smart” skatuves “Grindeks” personāla attīstības projektu vadītāja Marija Moče-Bogdanova dalīsies ar izaicinājumiem un ieguvumiem, ieviešot “SAP” sistēmu. Savukārt par hibrīda un attālinātā darba riskiem, kurus mēs nepamanām, stāstīs “Ellex Kļaviņš” asociētā partnere un darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Rozenšteina.

Panelī par ēnu SaaS un drošības riskiem varēs satikt un aprunāties ar uzņēmumu “Affire”, “Datakom”, “CERT.LV” un “Crayon” ekspertiem. Vairāk par cilvēkresursu optimizāciju un darbinieku efektivitāti, kā arī labklājības uzlabošanu uzzini: rigacomm.com/programma 

Klientu attiecību pārvaldības sistēmas un stratēģijas

CRM konferencē uzņēmuma “CSC TELECOM” biznesa procesu analītiķis Kaspars Raiskums atklās pašas nepieciešamākās komponentes modernā CRM sistēmā. Toties par CRM stratēģiskajām vajadzībām, piemēram, pārdošanas, mārketinga un citu datu apkopošanu, vienkopus prezentēs “Teamgate” Eiropas operāciju vadītājs Eivids Griņus (Eividas Grinius). Ar 14 dažādām CRM sistēmām un to lietojumu un stratēģijām 9. oktobrī uz “Tech” skatuves iepazīstinās “Odoo”, “Dominate Sales”, “Elva Baltic”, “Accenture Baltics”, “SAP”, “Sharpify”, “E-pasaule”, “Toolstrek” un citu uzņēmumu eksperti. Izvēlies savu nākamo CRM sistēmu un vairāk par CRM konferenci uzzini: rigacomm.com/programma 

Jaunumi e-mobilitātes nozarē

Šogad 9. oktobrī uz “Ignitis ON” skatuves norisināsies e-mobilitātes konference, kurā par aktualitātēm apmeklētājus izglītos profesionāļi no “Ignitis Group”, “Schneider Electric”, “Avis Budget Group Latvia”, “Omniva”, “Mobilly”, Latvijas Elektroauto biedrība, “Carguru” un citi. Konferencē varēs uzzināt par jaunākajām e-mobilitātes tendencēm Baltijā, apskatīt praktiskus autoparku elektrifikācijas piemērus un risinājumus kravu un pēdējās jūdzes piegādēm. Apmeklē konferenci un iepazīsti inovācijas EV uzlādes infrastruktūrā, integrāciju ar ēku vadības sistēmām, kā arī diskutē par investīciju atdevi elektroautoparkos. Detalizētu pasākuma programmu skati: rigacomm.com/programma 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

Loģistikas tehnoloģijas

Uz “Ignitis ON” skatuves 10. oktobrī norisināsies loģistikas tehnoloģiju konference, kurā varēs noskaidrot, kā ar digitālajiem rīkiem un automatizāciju var izveidot elastīgas piegādes ķēdes un optimizēt loģistikas procesus. Konferenci iesāks “eFTI Experts” līdzdibinātājs Merings Heitis (Mering Heiti) ar regulas ieviešanas un prasību ievērošanas piemēriem. Dienas izskaņā būs paneļdiskusija, kurā “IDTA”, “Fintraffic VTS” un “LMT” uzņēmumu eksperti diskutēs, kā ilgtspējīgi un efektīvi organizēt loģistikas plūsmu no ostām līdz ražošanai, no noliktavām un tālāk visā piegādes ķēdē. Pilno “Ignitis ON” skatuves programmu skati: rigacomm.com/programma 

Sievietes tehnoloģijās

Jau septīto gadu “Riga Comm” norisināsies “Women in Tech” konference. Uz “Smart” skatuves 10. oktobrī ar iedvesmojošiem sieviešu veiksmes stāstiem, kas mudina sievietes pievienoties tehnoloģiju uzņēmumiem, dalīsies pārstāves no “ERDA”, “Swisscom”, “AuthentiKU”, “Riga City Council”, “CERT”, “Printful”, “Balcia” u. c. Konference tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Programmu skati: rigacomm.com/programma 

Latvijas IT klastera kopstends

Izstādē “Riga Comm 2025” Latvijas IT klasteris pulcēs vadošos tehnoloģiju uzņēmumus vienā kopstendā, kurā būs arī atsevišķa skatuve ar dažādām prezentācijām. No mākslīgā intelekta līdz datu analītikai, no kiberdrošības līdz digitālās transformācijas atbalstam – viss, lai pilnvērtīgi palīdzētu uzņēmumam augt. Paviesojoties kopstendā, varēs iepazīt ne tikai inovatīvus digitālos risinājumus, bet arī smelties iedvesmojošas idejas, stratēģijas un stāstus, kas palīdzēs spert nākamo soli tava uzņēmuma izaugsmē. Latvijas IT klastera stendā varēsi satikt profesionāļus no 16 jaudīgiem un inovatīviem uzņēmumiem: “CSC Telecom”, “D8 Corporation”, “Elva Baltic”, “Excellent Latvia”, “Flex Bi”, “Hortus Digital”, “IBSC”, “Latvijas Mobilais Telefons”, “Rix Technologies”, “Solwit”, “RGP”, “T Media Group”, “Backscreen (Tet)”, “Datakom”, “Visma Enterprise” un “Zen IS”. 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

MI datu centra risinājumus un hibrīdās daudzmākoņu tehnoloģijas

9. un 10. oktobrī uz “Riga Comm 2025” partnera “ARROW” skatuves uzstāsies pārstāvji no tādām vadošajām tehnoloģiju kompānijām kā “Red Hat”, “Microsoft”, “IBM”, Nvidia” u. c. Eksperti prezentēs jaunākos MI datu centra risinājumus un hibrīdās daudzmākoņu tehnoloģijas. Līdzās skatuvei – “Arrow” stendā interesenti varēs konsultēties par šo rīku –  kā tas var racionalizēt IT darbību uzņēmumā un veicināt biznesa izaugsmi kopumā. 

Satiec esošos un potenciālos sadarbības partnerus

“Riga Comm 2025” tīklošanās zona un platforma ir radīta, lai ērti un efektīvi plānotu viens pret viens tikšanās ar potenciālajiem partneriem un veidotu jaunus, nozīmīgus kontaktus. Divu dienu garumā varēs tīkloties un veidot jaunas sadarbības ar biznesa un tehnoloģiju profesionāļiem no Baltijas, Eiropas un citām valstīm. Paplašiniet savu profesionālo kontaktu loku un radiet jaunas sadarbības iespējas: b2match.com/e/rc25 

“Riga Comm 2025”.
“Riga Comm 2025”.
Foto: Publicitātes

Atklāj jaunus tehnoloģiskos risinājumus izstādē!

Papildu plašajai konferenču programmai apmeklētāji varēs apmeklēt izstādi, kurā piedalīsies vairāk nekā 100 tehnoloģiju risinājumu izstrādātāju un piegādātāju no 13 valstīm.  Jaunākos risinājumus un inovācijas prezentēs tādi uzņēmumi kā  “Enreach”, “Dominate Sales”, “Inbank”, “StrongPoint”, “Proact”, “Magebit”, “Visma”, “Arrow ECS”, “Digital Matter” un “Verifone”. Pilns izstādes dalībnieku katalogs apskatāms šeit: rigacomm.com/katalogs 

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1” sadarbībā ar partneriem: “IgnitisON”, “xpate”, “Arrow”, “Hestio”, “SAP Emarsys”, “Emergn”, “MILA”, “ITDA”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, Latvijas Tehnoloģisko centru, Latvijas IT klasteru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citiem. 

Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākuma norises laikā.

Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Biļetes: rigacomm.com/pirkt-biletes 

Norises vieta un laiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

9. oktobrī 10.00–17.00

10. oktobrī 10.00–16.00

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Apmaksāts saturs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
LASI.LV galvenais redaktors Jānis Žilde.

Redaktora vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora ziņu, viedokļu un interviju apkopojumu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Redaktora vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora ziņu, viedokļu un interviju apkopojumu.

PIERAKSTIES ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma