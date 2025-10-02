Atrodi tehnoloģiju partnerus un digitālos risinājumus izstādē un konferencēs "Riga Comm 2025"

Jau 9. un 10. oktobrī Ķīpsalā norisināsies viens no svarīgākajiem jaunu kontaktu veidošanas pasākumiem Baltijā – biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “Riga Comm 2025”.
Pasākums pulcēs vairāk nekā divus tūkstošus dažādu nozaru profesionāļu un vadītāju, lai izglītotos, veidotu noderīgus kontaktus un atrastu piemērotākos digitālos risinājumus un tehnoloģiju partnerus.
Šogad “Riga Comm” piedalīsies vairāk nekā 100 Baltijas un citu valstu IKT risinājumu izstrādātāju un piegādātāju no 13 valstīm. Divu dienu garumā 14 konferencēs uz astoņām skatuvēm uzstāsies un pieredzē dalīsies 200+ lektori no 17 valstīm.
“CEO & CTO Talks” konference
9. oktobrī uz “xpate Executive” skatuves kāps “Food Union”, “TV3 Group”, “Eco Baltia vide”, “Balcia Insurance”, “MSC” un citu progresīvi domājošu uzņēmumu eksperti, lai atklātu tehnoloģiju vadītāju ieviestās digitālās transformācijas stratēģijas. “Riga Comm 2025” apmeklētāji varēs uzklausīt pieredzes stāstus par pārvarētajiem izaicinājumiem un uzzināt redzējumu par MI virzītām inovācijām. Konferences kulminācijā norisināsies enerģiska diskusija par digitālā avangarda domāšanas veida veidošanu. Tā sniegs praktiskas idejas, kā efektīvāk vadīt pārmaiņas un ātrāk ieviest jauninājumus organizācijās. Vairāk uzzini: rigacomm.com/programma
Finanšu tehnoloģijas biznesam
10. oktobrī uz “xpate Executive” skatuves norisināsies finanšu tehnoloģiju konference. Konferences partnera “xpate” finanšu vadītājs Oļegs Seitovs (Oleg Seitov ) interesentiem stāstīs par finanšu tehnoloģiju uzņēmumu izveidi, kura darbības mērogi un rentabilitāte būtu viegli palielināma, nenolīgstot darbā “veselu armiju”. Par ekosistēmas izaicinājumiem, sadarbspēju, atbilstību un pārrobežu sadarbībām elektroniskajā identifikācijā (eID) pastāstīs “Smart-ID” uzņēmējdarbības stratēģijas vadītāja Piruza Harutjunjana (Piruza Harutjunjan). Savukārt “TrustLynx” vadītāja Edgara Stafecka prezentācijā varēs uzzināt, vai finanšu sistēmas ir gatavas nākamajam drošības un automatizācijas līmenim. Par šīm un citām praktiskām tēmām uzzini: rigacomm.com/programma
Biznesa aizsardzība fiziskajā un digitālajā vidē
Lai padarītu infrastruktūru patiesi drošu, ir svarīga ne tikai digitālā, bet arī fiziskā drošība. Par to 10. oktobrī kiberdrošības konferencē uz “Future” skatuves stāstīs “LMT” drošības direktors Egons Bušs. Bet kāpēc mākoņdatu drošība nepilda pilnvērtīgi savu funkciju – to atklās “Crayon” globālās drošības direktors Aleksanders Vere (Alexander Värä). Ar citām tikpat svarīgām tēmām šajā konferencē dalīsies profesionāļi no tādiem uzņēmumiem kā “Innerworks”, “NS Advisory”, “Peak Defence”, “Latvian State Radio and Television Center”, “IDEMIA” u. c. Programmu skati: rigacomm.com/programma
Digitālās pārdošanas rīki un stratēģijas
Par jaunākajiem un efektīvākajiem digitālā mārketinga rīkiem un stratēģijām varēs uzzināt, apmeklējot “Riga Comm 2025” digitālā mārketinga konferenci uz “SAP Emarsys Digital” skatuves. “7 Knots Digital” dibinātājs un prezidents Džeimss Kārkliņš (James Karklins) pastāstīs, kādas B2B stratēģijas 2025. gadā izmanto ASV uzņēmumu līderi. Turpretim “Yespo” līdzdibinātājs un izpilddirektors Alekss Dančenko (Alex Danchenko) atklās, kas palielina uzņēmuma ienākumus – mākslīgais intelekts vai tomēr mārketings.
Otrajā pasākuma dienā, 10. oktobrī, norisināsies e-komercijas konference, kurā uzstāsies eksperti no tādiem uzņēmumiem kā “Infobip”, “Inbank”, “Stripo”, “Loyalty Point”, “Magebit”, “MIXD GROUP” un citi. Ar praktiskiem padomiem, kā veiksmīgāk palielināt sava e-veikala eksportu, dalīsies “WD Market” valdes loceklis Tomass Bērziņš. “Amazon Sellers Society” vadītāja Kristela Abi-asi (Krystel Abi Assi) demonstrēs, kādas ir iespējas izplatīties visstraujāk augošajos tirgos ar “Amazon Middle East” palīdzību. Detalizētu “SAP Emarsys Digital” skatuves pasākumu programmu skati: rigacomm.com/programma