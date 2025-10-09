Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "Īstās latvju saimnieces" desmitā sezona ir noslēgusies. Par uzvarētāju kļūst Evita Gūtmane, saimniecības "Dzērvju tomāti" saimniece no Vircavas, kura saņem galveno balvu – 3000 eiro.
Evita Gūtmane ir saimniece, kura ar lielu apņēmību un enerģiju rūpējas par vairākām plašām siltumnīcām, kurās audzē vairāk nekā 150 tomātu šķirņu. Viņa ir dzīvespriecīga un aktīva – saimnieko savā sētā, dejo tautas dejas un ikdienā iesaistās dažādos darbos ar pozitīvu attieksmi. Saimniecībā "Dzērvju tomāti" Evita kopā ar ģimeni ne tikai audzē tomātus, bet arī tos pārstrādā, radot dažādus inovatīvus produktus. Viņas ikdienu papildina arī mājdzīvnieki, kas seko līdzi gaitām. Tomātu audzēšana, pārstrāde un daudzveidīgu recepšu radīšana ir kļuvusi par Evitas dzīves bagātību.
Raidījuma "Īstās latvju saimnieces" uzvarētāja Evita Gūtmane atzīst, ka piedzīvotais viņai bijis gan liels pārsteigums, gan aizkustinošs notikums.
"Par uzvaru biju patiesi pārsteigta. Ļoti vēlos pateikt paldies visām saimniecēm, kas mani novērtēja un atzina par labāko. Milzīgs paldies manai ģimenei – mammai, bērniem Madarai un Klāvam un vīram Edgaram, kurš ar savām zelta rokām radīja "Dzērvēs" skaistas vietas saimnieču uzņemšanai, kā arī atbalstīja manas trakās idejas. Paldies arī maniem palīgiem Sandrai un Elīnai, manam deju kolektīvam "Laimes pali" un vadītājai Līgai, kā arī sirsnīgajām vircavniecēm Guntai un Aijai. Paldies ikvienam, kuru vārdā nepieminēju, bet kurš mani atbalstīja!” Pēc uzvaras pateicības vārdiem Evita dalījās arī savos iespaidos par pašu filmēšanās procesu. "Tas bija ļoti dabisks – viss, kas tika rādīts, bija pašu saimnieču izdomāts, un neviens producents mūsu scenārijā neiejaucās. Tāpēc raidījumu "Īstās latvju saimnieces" nevar saukt par šovu – tas ir reāls un nesamākslots."
Raidījuma producente Roberta Čudarkina piebilst: "Desmitā jubilejas sezona iedvesmojusi daudzus skatītājus. Šis projekts atgādina, cik daudz iespējams paveikt, ja ir apņēmība un līdzās atbalsts. Sezona bija bagāta ar iedvesmu – gan receptēs, gan tautiskajā garā, kas jūtams visā Latvijā. Īpaši vērtīgs ir saimnieču draudzīgais gars. Viņas turpina sazināties arī ārpus šova un ir kļuvušas par īstām līdzgaitniecēm. Strādāt pie šī projekta ir liels gods."
Apveltītas ar latvisko garu, ekstravagantas un radošas – tieši tādas ir šīs sezonas saimnieces: Ieviņa Svitiņa no Kurzemes, Iveta Zemniece un Evita Gūtmane no Zemgales, Katrīna Jaunslaviete-Kipure no Sēlijas, Māra Šmite un Mirdza Čākure no Vidzemes, Sarmīte Ķirsone-Korlaša no Latgales.
16. oktobrī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv – raidījuma “Īstās latvju saimnieces” noslēguma sērija, kurā varēs redzēt interesantākos aizkadra notikumus. Saimnieču receptes publicētas portālā LSM.lv.
