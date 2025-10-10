Latvijas sieviešu volejbola izlases diagonālā spēlētāja Marta Kamēlija Levinska atzīst, ka 2026. gada Eiropas čempionāta izloze nav bijusi viegla, tomēr viņu priecē spēlēšana Stambulā.
Latvija A grupā sacentīsies ar Eiropas čempioni Turciju, kā arī Poliju, Vāciju, Slovēniju un Ungāriju.
"Nav viegla grupa. Nedaudz nepaveicās, salīdzinot ar citām grupām. Tomēr treneris Daniēle Mario Kaprioti jau teica, ka ir svarīgi spēlēt ar tik spēcīgām komandām, lai pierādītu pašām sev, ka to varam, un lai nākotnē kļūtu labākas," sacīja Levinska.
Viņa piebilda, ka gaida spēli ar Vāciju, kur pazīst vairākas volejbolistes, kā arī ar Turciju – "vienu no labākajām komandām pasaulē".
Levinska profesionālo karjeru sāka Turcijā, Ankaras klubā PTT Spor, un Stambulu raksturo kā "lielisku vietu volejbola spēlēšanai – tur ir liela arēna un skatītāji mīl volejbolu".
Latvijas izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriezīsies Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas notiks no 2026. gada 21. augusta līdz 6. septembrim Čehijā, Zviedrijā, Azerbaidžānā un Turcijā. Izšķirošās spēles risināsies Stambulā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu