Veselīgs našķis bez kompromisiem: olu baltuma batoniņš ar augstu proteīnu saturu

Pēkšņa izsalkuma sajūta dienas vidū ir pazīstama situācija, kas nereti liek steigā izdarīt ne tās veselīgākās izvēles, ķeroties pie pirmā pieejamā cepuma vai šokolādes. Par laimi, mūsdienās ir iespējams apvienot patīkamo ar lietderīgo – izvēlēties našķi, kas ne tikai remdē izsalkumu, bet arī sniedz ķermenim vērtīgas uzturvielas. Šajā rakstā Tu uzzināsi, kāpēc augstas kvalitātes proteīna batoniņi ir gudra izvēle un kā atšķirt patiesi vērtīgu produktu no cukurota našķa bez proteīna.
Kāpēc ierastie našķi kaitē mūsu labsajūtai?
Lielākā daļa ātri pieejamo uzkodu – smalkmaizītes, konfektes, saldinātie dzērieni un pat daudzi “veselīgie” brokastu batoniņi – satur augstu rafinēto ogļhidrātu un pievienotā cukura daudzumu. Šīs sastāvdaļas organismā tiek ātri pārstrādātas, izraisot strauju glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs.
Reaģējot uz to, aizkuņģa dziedzeris izdala lielu daudzumu insulīna – hormona, kura uzdevums ir nogādāt glikozi uz šūnām enerģijai vai uzkrāšanai. Šis process noved pie tikpat strauja cukura līmeņa krituma, kas izraisa pēkšņu enerģijas zudumu un nogurumu. Tā rezultāts ir nespēja koncentrēties, aizkaitināmība un spēcīga vēlme pēc nākamās cukura devas, veidojot nebeidzamu un kaitīgu ciklu.
Šādas cukura svārstības negatīvi ietekmē ikvienu neatkarīgi no vecuma. Regulāra šādu produktu lietošana uzturā rada vairākas nevēlamas ķēdes reakcijas organismā.
● Enerģijas svārstības: straujie kāpumi un kritumi apgrūtina stabilas enerģijas uzturēšanu visas dienas garumā, kas bērnam traucē sekot līdzi mācībām, bet pieaugušajam mazina darba produktivitāti.
● Pastiprināta izsalkuma sajūta: pēc strauja cukura krituma organisms sūta signālus par izsalkumu, pat ja nesen ir ēsts, veicinot pārēšanos un liekā svara pieaugumu.
● Garastāvokļa ietekmēšana: cukura līmeņa disbalanss var tieši ietekmēt neirotransmiteru darbību smadzenēs, izraisot garastāvokļa maiņas un nogurumu.
● Ilgtermiņa riski veselībai: hroniski paaugstināts insulīna līmenis var veicināt insulīna rezistences attīstību, kas ir pirmais solis ceļā uz 2. tipa cukura diabētu un citām metaboliskām problēmām.