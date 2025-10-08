Šonedēļ visā Latvijā norisinās “Labo darbu nedēļa” – iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt līdzjūtību un savstarpēju palīdzību, iesaistot iedzīvotājus gan lielos, gan mazos darbos. Cilvēki visā valstī piedalās apkārtnes sakopšanā, palīdz senioriem un bērniem, ziedo asinis, atbalsta Ukrainu un dāvina dāvanas “Drosmes kastēm” Bērnu slimnīcā, vēsta 360TV Ziņas.
Biedrības “Palīdzēsim.lv” vadītāja Ilze Skuja norāda, ka šī akcija tiek rīkota jau septiņpadsmito gadu un kļuvusi par tradīciju, kas mudina par labiem darbiem domāt ne tikai gada beigās, bet ikdienā. Viņa uzsver, ka īpaši aktīvi iesaistās skolas un bērnudārzi, taču organizatori aicina piedalīties arī pieaugušos un uzņēmumus, lai labestība kļūtu par daļu no darba kolektīvu kultūras.
Brīvprātīgo darbs ir viena no populārākajām “Labo darbu nedēļas” aktivitātēm, un daudzi izvēlas palīdzēt dzīvnieku patversmēs. Patversmes “Labās mājas” vadītāja Astrīda Kārkliņa atzīst, ka šādas akcijas palīdz pievērst uzmanību atbildībai pret dzīvniekiem, nevis tikai sniedz iespēju viņus apciemot. Viņa uzsver, ka katrs apmeklētājs vispirms iepazīstas ar patversmes noteikumiem, lai nodrošinātu drošību un cienīgu attieksmi pret dzīvniekiem.
Skolotāja Pārsla Mežciema uzskata, ka bērniem šādas aktivitātes palīdz labāk izprast, kāpēc nepieciešams rūpēties par dzīvniekiem un palīdzēt tiem, kas paši nevar par sevi pastāvēt. Viņasprāt, tieši šāda pieredze veido izpratni par empātiju un atbildību.
Pagaidām “Labo darbu nedēļā” piedalījušies vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku visā Latvijā, un ikviens joprojām var pieteikties, reģistrējot savus darbus mājaslapā vai daloties ar paveikto sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #LaboDarbuNedēļa.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu