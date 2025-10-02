ASV sniegs Ukrainai izlūkdatus raķešu triecienu veikšanai pa enerģētikas objektiem dziļi Krievijas teritorijā, vēsta laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz anonīmiem avotiem.
Laikraksta sarunbiedri sacīja, ka prezidents Donalds Tramps nesen devis ASV izlūkdienestam atļauju nodot šos datus. Turklāt, pēc viņu teiktā, ASV lūdz arī citas NATO valstis darīt to pašu.
ASV jau kopš kara sākuma Ukrainai sniedz izlūkdatus par Krieviju, taču šis jaunais Trampa administrācijas solis atvieglos ukraiņiem uzbrukumus naftas pārstrādes rūpnīcām, cauruļvadiem, elektrostacijām un citiem enerģētikas objektiem.
Pēc laikraksta sarunu biedru teiktā, Tramps datu nodošanu atļāvis neilgi pirms tam, kad paziņoja, ka Ukraina ar Eiropas palīdzību varētu atgūt visu Krievijas sagrābto teritoriju un "varbūt pat iet tālāk".
Dažas dienas vēlāk ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss paziņoja, ka Trampa administrācija apsver iespēju piešķirt Ukrainai spārnotās raķetes "Tomahawk" ar darbības rādiusu līdz 2500 kilometriem.
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
