Aizsaulē aizsaukts 90. gadu politiķis Ziedonis Čevers, vēsta LTV.
Čevers deviņdesmitajos gados ieņēma iekšlietu ministra amatu Ivara Godmaņa un Guntara Krasta vadītajās valdībās.
1995. gadā viņš dibināja Demokrātisko partiju "Saimnieks", ar kuru startēja 6. Saeimas vēlēšanās un ieguva deputāta mandātu.
Tajā pašā gadā toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzticēja Čeveram valdības veidošanu, taču Saeima neizteica uzticību Čevera izveidotajai valdībai.
Čevers bija arī Rīgas domes deputāts – 1994. gadā ievēlēts no organizācijas "Saimnieks". 2001. gadā viņš strādāja kā ārštata padomnieks toreizējā Rīgas domes priekšsēdētāja Gundara Bojāra komandā.
2002. gadā politiķis izveidoja Latvijas Brīvības partiju, no kuras saraksta kandidēja 8. Saeimas vēlēšanās, tomēr partija parlamentā neiekļuva.
Pēdējos dzīves gados Čevers bija attālinājies no politikas.
