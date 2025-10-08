Vācijas rietumos Herdekē sadurta nule ievēlētā pilsētas mēre Īrisa Štalcere, otrdien pavēstīja amatpersonas, norādot, ka ievainojumi ir dzīvībai bīstami.
Štalcere ar vairākām durtām brūcēm atrasta pašas mājā. Nav skaidrs, vai uzbrukums ir politiski motivēts. Pagājušajā mēnesī Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē notikušajās pašvaldību vēlēšanās sociāldemokrāte Štalcere uzvarēja Herdekes mēra vēlēšanu otrajā kārtā, saņemot 52% balsu un uzveicot kristīgo demokrātu sāncensi.
Kā vēsta laikraksts "Bild", Štalcere tika atrasta ar durtām brūcēm vēderā un mugurā savās mājās, kur atradās arī viņas adoptētie bērni – 15 gadus vecs zēns un 17 gadus veca meitene. Zēns policijai pastāstīja, ka mātei uz ielas uzbrukuši vairāki vīrieši, ziņo "Bild". Laikraksts piebilda, ka policija pusaudzi aizveda uz nopratināšanu, saslēgtu rokudzelžos.
"Der Spiegel" raksta, ka Štalceru ģimenē šā gada vasarā jau ir bijis vardarbības gadījums ģimenē. "Der Spiegel" ziņo, ka politiķes meita pret Štalceri bija pielietojusi nazi. Herdeke atrodas pie Rūras upes, un tajā ir 22 500 iedzīvotāju.
