Vārtsargs Artūrs Šilovs savā pirmajā spēlē Pitsburgas "Penguins" komandā izcīnījis "sauso" uzvaru.
Pitsburgieši viesos ar 3:0 pārspēja Ņujorkas "Rangers", bet ventspilnieks atvairīja visus 25 pretinieku metienus. "Jutos komfortabli, puiši cīnījās, bloķēja daudz metienu. Labs visas komandas sniegums, rezultāts apliecina, ka visi kopā labi pastrādājām," par spēles pirmo zvaigzni atzītais Artūrs Šilovs uzteic komandas biedrus. Artūram šī bija pirmā "sausā" spēle NHL regulārajos čempionātos, bet ne līgā kā tādā, jo pirms diviem gadiem viņš uz nulles palika Stenlija kausa izcīņas mačā pret Nešvilas "Predators".
Spēlei bija papildu zemteksts, jo pie Ņujorkas "Rangers" stūres stājies Maiks Salivans, kurš vasarā pēc desmit darba gadiem tika atlaists no Pitsburgas, savukārt "pingvīnu" galvenais treneris tagad ir Dens Mjūzs, kurš iepriekš bija viens no "reindžeru" treneriem. Izskatās, ka Mjūzam patīk uzticēties jaunajiem, jo viņš sezonas pirmajā spēlē malā atstāja ne tikai pieredzējušo vārtsargu Džeriju Tristanu (Šilova konkurents sezonas atklāšanas mačā nespēlēja pirmo reizi kopš 2019. gada), bet sastāvā iekļāva arī 18 gadus veco aizsargu Herisonu Bruniki un 19 gadus veco uzbrucēju Benu Kindelu, kuriem tā bija debija NHL.
Tikmēr Uvis Balinskis 2025./2026. gada sezonas sākumu sagaidīja rezervē, Floridas "panterām" ar 3:2 pārspējot Čikāgas "Blackhawks". Kā ierasts, floridieši spēlēja ar sešiem aizsargiem, bet vismaz sezonas ievadā aizsargu hierarhijā Balinskis kotējas kā septītais.
Flerī pēdās
- Šilovs ir tikai otrais vārtsargs Pitsburgas kluba vēsturē, kurš savā pirmajā spēlē "Penguins" kreklā palicis nepārspēts. Pirms viņa 2021. gada 8. maijā ko līdzīgu spēja Maksims Legass.
- Šilovs ir tikai otrais vārtsargs "Penguins" vēsturē, kurš sezonas pirmajā spēlē izcīnījis "sauso" uzvaru. Savulaik to divas reizes – 2006. un 2013. gadā – spēja Marks Andrē Flerī, kurš vasarā noslēdza savu hokejista karjeru.
- Šilovs ir ceturtais "Penguins" vārtsargs, kurš komandā debitējis jau sezonas pirmajā spēlē. Pirms viņa tādi bija arī Gerijs Ainness, Gords Lekstons un Marks Andrē Flerī.
- Šilovs ir 61. vārtsargs "Penguins" vēsturē, kurš izcīnījis uzvaru NHL regulārajā čempionātā. Savulaik 26 uzvaras Pitsburgas komandā izcīnīja Pēteris Skudra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu