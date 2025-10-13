Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamās" saskaņā ar pamiera vienošanos pirmdienas rītā atbrīvojis vēl atlikušos ķīlniekus, kurus tas sagrāba uzbrukumā Izraēlai pirms diviem gadiem.
Izraēlas mediji ziņo, ka vispirms atbrīvoti septiņi ķīlnieki, kas nodoti Sarkanajam Krustam. Pēc tam Sarkanais Krusts tos nodeva Izraēlas armijai.
Vēlāk tika atbrīvota 13 ķīlnieku grupa, kas arī nodota Sarkanajam Krustam un tiks nogādāta Izraēlā.
Līdz ar to atbrīvoti visi 20 ķīlnieki.
Atbrīvotie tiks aizvesti uz armijas bāzi Reimā, Izraēlas dienvidos, kur tiks veikta viņu veselības pārbaude. Viņi varēs tikties ar ģimenes locekļiem, bet pēc tam tiks nogādāti slimnīcās.
Apmaiņā pret ķīlnieku atbrīvošanu Izraēla no saviem cietumiem atbrīvos vairāk nekā 1900 ieslodzītos palestīniešus.
Telavivas Ķīlnieku laukumā sapulcējies pūlis, kas ar gavilēm sveic ķīlnieku atbrīvošanu. Pirms nolaišanās Telavivas lidostā laukumam pārlidoja ASV prezidenta lidmašīna, ar kuru Donalds Tramps ieradās vizītē Izraēlā, kuras laikā viņš pirmdien teiks uzrunu Knesetā.
Pēc tam Tramps, ar kura palīdzību tika panākts pamiers starp Izraēlu un "Hamās", dosies uz Ēģiptes kūrortu Šarm eš Šeihu. Tur pirmdien notiks samits par mieru Gazas joslā un Tuvajos Austrumos, kurā piedalīsies vairāk nekā 20 valstu līderi.
