Stambulas konvencijas apspriešana sit augstu vilni. Var pabrīnīties par it kā saprātīgu cilvēku argumentāciju gan pamatojumam "par", gan "pret".
Kas par daiļrunības plūdiem! Arsenāls plašs – noglancētas puspatiesības, klaji meli un demagoģijas augstākās virsotnes. Un par ko? Par dokumentu, kam patiesībā ir konfekšu papīriņa vērtība. Jo tajā nav nekā tāda, ko normālā sabiedrībā audzis cilvēks nezinātu. Desmit baušļos jau sen ir pateikts viss, kas labs un kas ļauns. Strīdos nereti tiek piesaukta visiem zināmā slepkavība Jēkabpilī. Un to ir piesaukušas strīdnieku abas puses. Tikai neviens nevar atbildēt uz jautājumu, kāda tur kopsakarība. Uzdrošinos teikt, ka nekāda. Vardarbīgu cilvēku nevar apturēt konvencija, tāpat kā uz vardarbību kādu nevar pamudināt tās neesamība. Starp citu – konvencijas pamatjautājums it kā ir par vardarbību pret sievietēm. Ja viens vecis otram liek pa degunu, kā šajā gadījumā ar vardarbības skaidrojumu konvencijasprāt? Jā, konvencijā ir arī zemteksts, kura auditorija gribētu mainīt pasaules kārtību. Bet arī tas nav nekas jauns.
Patiesībā jau visā šajā jandāliņā konvencija ir tikai fons, uz kura šobrīd notiek cīniņš par varu un naudu. Motīvi dažādi. Zaļzemnieki, varas kārē nodevuši savu vēlētāju, balsojot par konvencijas ratifikāciju, tagad visiem spēkiem mēģina neizkrist no varas ratiem. Un laikam jau nesaprot, ka tā kompromitē sevi vēl vairāk. "Progresīvie" negrib izlaist no rokām naudas āderi, kas pavērusies konvencijas it kā realizācijas gaitā. Katram savs. "Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur nonstopā attaisno varmācību," mītiņā konvencijas aizstāvībai teica aktrise Marija Linarte. Kaut kādā mērā varu viņai pat piekrist. Medicīna mūsu valstī deg zilām ugunīm. Vai tas, ka rinda uz izmeklējumiem pienāk jau pēc slimnieka nāves, nav varmācība? Izglītības sistēma ir sabrukšanas stadijā. Vai tas, ka tiek pieļauta izglītības dokumenta iegūšana, uzrādot zināšanas tikai 15% apjomā, nav sava veida vardarbība pret sabiedrību, kurā šie jaunieši dzīvo? Pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā ir cietusi fiasko, lai kā par to cenšamies nerunāt. Arī te ir jūtami vardarbības elementi. Ar to es nebūt negribu teikt, ka mācības tikai latviešu valodā ir kaut kas nepareizs. Tas ir pat ļoti pareizs, tikai nepiedodami nokavēts process. Kaut kas nepareizs ir veidā, kādā tas notiek. Lūk, darba lauks, kurā darboties politiķiem.
Kā izskaust vardarbību sabiedrībā, kurā nereti (kaut arī varbūt neapzināti) tā tiek celta nepelnītos augstumos, ir nopietns jautājums. Daudz, daudz nopietnāks nekā bezsaturīga konvencijas apspriešana. Jo mēs dzīvojam vardarbības ēnā. Un ne tikai karš, kas ir mums blakus. Televīzijā, kino, videospēlēs vardarbība tiek kultivēta biezā slānī. Tā tiek attaisnota ar demokrātijas un vārda brīvības jēdzieniem. Nekādas konvencijas nepalīdzēs, ja mums nebūs cilvēcībā dibinātas vērtību skalas. Ja to sapratīs katrs cilvēks. Tajā skaitā arī politiķi, jo viņu pašu interešu bīdīšana bieži vien arī kvalificējama kā vardarbība pret sabiedrību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu