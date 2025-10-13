ASV var nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk", ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu, pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Pirms šī paziņojuma notika Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska telefonsaruna, un tās gaitā tika apspriesta iespēja, ka Ukraina varētu saņemt raķetes "Tomahawk".
"Iespējams, es ar viņu (ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu) parunāšu. Varbūt es teikšu - klau, ja šo karu neizdosies noregulēt, es nosūtīšu viņiem raķetes "Tomahawk"," ceļā uz Izraēlu lidmašīnā "Air Force One" sacīja ASV prezidents.
Zelenskis iepriekš pauda, ka gadījumā, ja ASV piekritīs nodot raķetes "Tomahawk" Ukrainai, Kijiva tās izmantos tikai pret militāriem mērķiem.
"Mēs redzam un dzirdam - Krievija baidās, ka amerikāņi varētu mums iedot "Tomahawk". Tas ir signāls, ka šāds spiediens var strādāt miera labā," platformā "Telegram" norādīja Zelenskis.
