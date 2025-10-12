Valmierā, Ķieģeļu ielā 11 un 13, atklātas divas zemas īres maksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tās būvētas ar Eiropas fondu atbalstu valsts un pašvaldības programmā, vēsta 360TV Ziņas.
Valmieras pašvaldība pirmā valsts programmā sāka zemas īres maksas dzīvojamo māju būvniecību un pirmā projektu būs sekmīgi īstenojusi, uzbūvējot 120 jaunas un energoefektīvas dzīvesvietas kvalificētiem speciālistiem un viņu ģimenēm.
Īres pretendentu pieteikumus Valmieras novada pašvaldība sāka pieņemt jau šī gada aprīlī, un, atklājot jaunos namus, ir zināms, ka visi dzīvokļi būs aizpildīti.
Kā vēstīts, ēkas tika būvētas kā gandrīz nulles enerģijas piecu stāvu daudzdzīvokļu mājas. Jaunajā projektā būs 120 dzīvokļi – 52 divu istabu (40,46–44,02 m²), 58 trīs istabu (54,52–61,67 m²), desmit četru istabu (72,75 m²) dzīvokļi. Divi no tiem pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kopējās projekta izmaksas ir 12,1 miljons eiro, no kuriem AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" aizdevums Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām abām ēkām ir 11,61 miljons eiro, no kura pēc projekta īstenošanas iespējams atgūt līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām kā valsts atbalstu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvniecību veic SIA "Monum".
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu