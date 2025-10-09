Valsts policija informējusi, ka trešdien, 8. oktobrī, Aizkraukles novada Seces pagastā uz šosejas zaudējis dzīvību kāds motociklists (1963. g. dz.). Neilgi pēc plkst. 14.30 uz autoceļa Aizkraukle –Jēkabpils kāds vīrietis, braucot ar "Suzuki" markas motociklu, nobraucis no ceļa un apgāzies – tā medijiem sākotnēji ziņoja policija, kura sākusi kriminālprocesu un skaidro notikušā apstākļus.
Tiesa – par nobraukšanu no ceļa un apgāšanos bija sākotnējā versija. Notikumā vietā ieradies ceļu satiksmes eksperts Oskars Irbītis un garām braukusi un apstājusies Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa priekšniece pulkvežleitnante Evita Galviņa, un abiem radušās šaubas par notikušo.
"Man kā motociklistei bija sajūta, ka kaut kas nav tā kā parasti, kad vienkārši motobraucējs nobrauc no asfalta. Jā, bija uz asfalta mazi akmentiņi un arī uz riepām, bet ne īsti pēdas un trajektorija atbilda. Kad Oskars apskatīja ķiveri – dārgu un labu –, tā bija sašķaidīta," man stāsta E. Galviņa, par policijas sekojošām darbībām gan neko neminot.
Bet par tālāko notikumu gaitu vismaz paši secieši zina vairāk. Gaisā ticis pacelts drons un aptaujāti iedzīvotāji, no kuriem kāds bija ievērojis traktoru, kas braucis ātrāk nekā parasti. Policisti traktoru esot atraduši pie kādas fermas, notašķītu ar asinīm, kabīnē – alkohols. Visticamāk, traktors ar siena ķīpu veicis kreiso pagriezienu un nav palaidis pretim braucošu motociklistu. Traktora vadītājs nav atrasts. Viņa meklēšanā bez cilvēkiem iesaistīti droni un suņi. Līdz ceturtdienas pēcpusdienai traktora vadītājs vēl nebija atrasts.
Valsts policija informē par vēl kādu traģisku ceļu satiksmes negadījumu trešdien. 8. oktobrī. Ap plkst.19 Tukuma novada Smārdes pagastā pa vietējas nozīmes ceļu kāds vīrietis vadījis "Yamaha" markas motociklu, būdams 0,95 promiļu lielā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Vīrietis neticis galā ar transportlīdzekļa vadību un tas apgāzās. Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris - mazgadīgs bērns. Kā ziņo LETA - policijā apliecināja, ka abi bija vienas ģimenes locekļi. Policijas rīcībā esošā informācija liecinot, ka gan motocikla vadītājam, gan bērnam nav bijusi ķivere. Sākts kriminālprocess, tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu