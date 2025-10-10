Latvijas nacionālās volejbola izlases uzzinājušas pretiniekus 2026. gada Eiropas čemponāta finālturnīros.
Vīru izlases kontekstā šobrīd gan ir liela neskaidrība, jo sadarbība ar igauņu speciālistu Raineru Vasiļjevu, kura vadībā tika izcīnīta ceļazīme, netiks turpināta. Lai gan uzdevums (tikt uz finālturnīru) tika izpildīts, jauna vienošanās nesekoja, jo abām pusēm bijis atšķirīgs redzējums par valstsvienības attīstību.
Nu jau bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Vasiļjevs igauņu medijiem atklājis, ka vēlējies stāstu ar Latvijas izlasi aizvadīt līdz galam, taču bijuši divi būtiski iemesli, kāpēc turpinājums nesekos. Viens ir saistīts jau ar minēto nākotnes vīziju par to, kā un ar kādiem spēlētājiem virzīties tālāk, savukārt otrs iemesls ir federācijas neskaidrās finansiālās iespējas komandas gatavošanās procesā. "Izlozes notikušas, vajadzētu lemt, ar ko un kad spēlēt pārbaudes mačus, bet to nav iespējams izdarīt," aizkulises nedaudz atklāj Vasiļjevs.
Arī Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs Aivars Platonovs sarunā ar "Latvijas Avīzi" teic, ka sadarbības neturpināšana ar līdzšinējo galveno treneri ir daudzu aspektu kopums. "Skatījāmies gan rezultātus, gan nākotnes perspektīvas, gan mūsu iespējas un trenera vēlmes. Likām kopā plusus un mīnusus gan par aizvadīto vasaru, gan uzklausījām paša trenera vērtējumu. Būtisks aspekts mūsu sarunā bija tas, ka, saliekot kopā turpmākā darba plānu, mēs paši saprotam, ka šobrīd trenerim vēl neko nevaram solīt. Nevaram no viņa prasīt rezultātu, pretī nenodrošinot pilnvērtīgu sagatvošanās procesu. Šādos apstākļos gan mums, gan trenerim ir grūti strādāt, tāpēc korekti vienojāmies, ka šobrīd īsti neredzam iespēju sadarboties," saka Volejbola federācijas amatpersona.
Federācijā aprēķināts, ka pilnvērtīgam sagatavošanās darbam, kurā būtu iekļauti ne tikai treniņi, bet arī pārbaudes spēles un dalība Eiropas zelta līgā, nepieciešami aptuveni 600 tūkstoši eiro (tikpat arī dāmu izlasei). Ar LVF pieejamajiem līdzekļiem vien nepietiek. Federācija vērsusies par sportu atbildīgajā Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ar lūgumu pēc papildu finansējuma, taču saņemts atteikums, ka nākamā gada valsts sporta budžeta līdzekļu sadalē federācijai papildu finansējums netiks piešķirts. Līdz ar to ticamākais risinājums būs iet pa daudzu komandu sporta veidu federāciju jau iemīto taciņu – vērsties valdībā un lūgt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Platonovs norāda, ka nekas cits neatlikšot.
"Mums ir laiks un šobrīd tāda mākslinieciska vai pārdomu pauze. Nav uzstādījuma – tam jābūt pašmāju vai ārzemju trenerim, nav arī uzstādījuma, ka trenerim jābūt lētam, jo dārgu nevaram atļauties.
Mēs gribam kvalitatīvu treneri, kurš spēj strādāt ar šo komandu, bet, lai runātu ar kandidātiem, mums jābūt skaidrībā par iespējām nodrošināt sagatavošanās procesu. Cerams, ka pēc iespējas agrāk tiksim skaidrībā ar savām finansiālām iespējām,"
Platonovs teic, ka vīru izlase bez trenera nepalikšot. Tikmēr ar dāmu izlases vadīšanu nekas nav mainījies – izlases groži arī turpmāk būs itāļa Daniēlas Kaprioti rokās. Viņš ne tikai ir dāmu izlases galvenais treneris, bet arī darbojas federācijas Jaunatnes, izglītības un attīstības komisijā. Federācijai gan būs jasameklē finansējums arī dāmu izlases gatavošanās vajadzībām, jo arī viņas pēc gandrīz 30 gadu pārtraukuma spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Pretiniekos olimpiskie čempioni un Eiropas čempiones
Latvijas vīru volejbola izlase 2026. gada septembrī Eiropas čempionātā spēlēs D grupā Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā. Pretiniekos būs pēdējo divu olimpisko spēļu čempioni Francija, kā arī Vācija, Turcija, Rumānija un Šveice.
Savukārt Latvijas dāmu izlase spēlēs A grupā Stambulā, kur pretiniekos būs pašreizējā Eiropas čempione un pasaules vicečempione Turcija, kā arī Polija, Vācija, Slovēnija un Ungārija.
Abos turnīros startēs pa 24 komandām, kuras priekšsacīkstēs sadalītas četrās grupās pa sešām katrā. Pēc apļa spēlēm četras labākās katras grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā. Vīru turnīrs notiks no 10. līdz 26. septembrim Rumānijā, Somijā, Bulgārijā un Itālijā, kas uzņems arī medaļu spēles, bet dāmas no 21. augusta līdz 6. septembrim spēkosies Čehijā, Zviedrijā, Azerbaidžānā un Turcijā, kur tiks dalītas arī medaļas.
