10. oktobrī dziedātāja un dziesmu autore DIONA izdod savu otro studijas albumu "Mākoņos", kas viņas radošajā ceļā ir līdz šim emocionāli atklātākais. Albuma dziesmās DIONA pēta dzīves un sevis robežas, meklējot, kā būt šajā pasaulē un tajā pašā laikā nepazaudēt sevi.
"Šis albums man ir kā saruna pašai ar sevi – par dzīvi, par nāvi un par laiku starp tiem," saka DIONA. "Par to, cik trausla ir robeža starp zemi un debesīm, un cik svarīgi ir dzīvot tagad, negaidot īstos brīžus."
Albuma iznākšanu papildina divdaļīgs videoklips kā simboliska īsfilma, kurā skan jaunas dziesmas "Man sāp" un tituldziesma "Mākoņos". Videoklips vizuāli ataino ceļu cauri ievainojamībai un dziedināšanai, starp sabrukumu un atgūšanu, katrs kadrs kļūstot par metaforu iekšējai cīņai un atgriešanās spēkam.
Vēl viens jaunums DIONAS radošajā ceļā ir viņas jaunā dzīvā sastāva grupa, kurā muzicē tikai sievietes. "Šī grupa simbolizē manas mūzikas atdzimšanu, kopības sajūtu, brīvību un ticību sievišķajam spēkam. Sieviete savā patiesībā ir neapturama, kad viņa tic sev un saviem sapņiem," stāsta DIONA.
Albums ir atgādinājums – jāskrien, jāmīl un jāpiepilda sapņi, kamēr vēl esam dzīvi.
Noklausies!
