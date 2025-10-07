Vakar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) domes sēdē pēc viedokļu apmaiņas dome lēma apstiprināt un pilnvarot LPS priekšsēdi Gintu Kaminski parakstīt Ministru kabineta (MK) un LPS vienošanās un domstarpību protokolu par budžetu.
Lai arī sarunās ar nozaru ministrijām bijusi panākta sekmīga vienošanās vairākos jautājumos dažādās nozarēs, tomēr joprojām viedokļi atšķīrušies, tai skaitā finanšu, izglītības, autoceļu un sociālajā jomā. Puses vienojušās, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze tiks nodrošināta pilnā apmērā un ieņēmumi, kas pārsniegs garantēto apmēru, tiks novirzīti pašvaldību aizņēmumu saistību dzēšanai. Tāpat IIN proporcija arī nākamgad būs 78% pašvaldībām un 22% – valstij. Savukārt atšķirīgi viedokļi paliek jautājumā par darbaspēka nodokļu reformas radītās ietekmes kompensāciju pašvaldībām.
Pēc protokola parakstīšanas to pievieno 2026. gada valsts budžetam un budžeta ietvaram 2026.–2028. gadam. Valsts budžeta projekta 2026. gadam un budžeta ietvara 2026., 2027. un 2028. gadam apstiprināšana valdībā plānota 14. oktobrī. Saeimā to paredzēts iesniegt šā gada 15. oktobrī.
