Komplektācija atgādina no galda sagrābstītas drupačas – sociālajos tīklos sporta draugi ļoti kritiski novērtējuši "VEF Rīgas" pirmo uznācienu jaunajā FIBA Čempionu līgas sezonā.
Mājās piedzīvots zaudējums 53:69 pret Atēnu "AEK".
Pirmais pīrāgs piedeg
Jā, uzbrukums rīdziniekiem izskatījās pagalam nabadzīgs, bumba lielākoties kustējās tikai pa perimetru un ļoti daudzi metieni bija grūti, pēc individuālām darbībām. Nevienā ceturtdaļā "Vefiņš" neguva vairāk par 16 punktiem. Taču labā ziņa, ka arī sāncenši trijās ceturtdaļās nepārsniedza šo normu un, ja neskaita pirmo ceturtdaļu (12:26), atlikušajās 30 minūtēs ritēja itin līdzīgs basketbols. Sešdesmit deviņi ielaisti punkti pret iepriekšējās sezonas Čempionu līgas bronzas ieguvēju nav slikts rādītājs pret komandu, kurā uz maiņu nāk Nacionālajā basketbola asociācijā spēlējušais Mindaugs Kuzminsks un viņa tautietis Luks Lekavičs, kurš iepriekšējās 12 sezonas spēlēja ULEB Eirolīgas komandās, bez Kauņas "Žalgira" arī Atēnu "Panathinaikos".
Šim "VEF" modelim ir viens liels pluss – daudz latviešu spēlētāju. Jā, pase vien nav vienīgais un labākais arguments, ja Latvijas titulētākais klubs vēlas godam izskatīties Eiropas otrajā/trešajā spēcīgākajā klubu turnīrā. Taču komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis pārliecināts, ka visi viņa padotie ir pelnījuši šobrīd tur atrasties. Adrians Andževs 18 gadu vecumā debitēja Čempionu līgā ar 17 minūtēm un pieciem punktiem. Par satraukumu liecināja divi īsie soda metieni, piesardzīga saspēles vadīšana. Toties nevienas kļūdas. Kristaps Ķilps – pirmais pīrāgs piedega. Šādā līmenī debitēja arī Rihards Aleksandrovs, tāpat mača beigās Ričards Vanags un Jēkabs Niedra. Dienu pirms spēles par "vefieti" kļuva Meksikas čempionātā pāris mēnešus uzspēlējušais Toms Leimanis. Protams, kapteinis Dairis Bertāns, basketbola dzejnieks Rodrigo Būmeisters.
Ļoti iespējams, ka Čempionu līgai ar to būs par īsu, jautājums, vai pietiks tituliem vietējos turnīros, bet līdz sezonas otrajai pusei sastāvā vēl noteikti būs izmaiņas. Pašlaik komandā ir četri leģionāri.
Zairs Porters un Rostislavs Novickis uzbrukumā var būt produktīvi. Jau aizpērnajā sezonā iepazītais Arnaldo Toro savu darbu zem groza izdarīs. Saspēles vadītājs Iļja Sidorovs, kuram Rīgā, ar pusgada izskrējienu uz Franciju, jau ceturtā sezona (divas "Prometey" sastāvā), atkopjas pēc savainojuma.
Pret slovākiem un ungāriem
Čempionu līgas grupā "VEF Rīga" spēkosies arī ar Ungārijas čempioni Solnoki "Olajbanyasz" un kvalifikāciju pārvarējušo Slovākijas spēcīgāko vienību Levices "Patrioti". Kvarteta labākā komanda iekļūs "Top 16", bet otrās un trešās vietas ieguvēji aizvadīs "play in" kārtu. Ungāri Čempionu līgas grupu turnīrā spēlē pirmo reizi pēc deviņu gadu pārtraukuma, pērn FIBA Eiropas kausā grupā zaudēja visos sešos mačos. "Patrioti" pērn ieguva otro vietu grupā FIBA Eiropas kausā, bet šosezon debitē Čempionu līgā. Kvalifikācijas izšķirošais mačs pret dāņu "Bakken Bears" iegājis vēsturē, slovākiem uzvarot otrajā pagarinājumā ar 100:98. Pirmā pagarinājuma beigās ar pēdējo sekunžu tālmetienu viņi panāca neizšķirtu, otrajā papildlaikā sekundi pirms beigām nonāca iedzinējos, bet pēc auta izspēles ar sarežģītu trejaci izrāva uzvaru.
14. oktobrī Rīgā viesosies Levices basketbolisti.
Jaunajiem ugunskristības
Dairis Bertāns, "VEF Rīgas" kapteinis: "Daudziem spēlētājiem šī bija pirmā spēle šādā līmenī, dažs iepriekš spēlēja LBL 2. Kristaps Ķilps sezonu iesāka labi, bet te ir sarežģītāk, jāpielāgojas un jāpierod. Adrianam Andževam pirmā spēle arēnā. Šīs bija ugunskristības. Uzbrukumā nevarējām atrast ritmu, viņi piespieda spēlēt lēni, un tas neder, kad pakustinājām bumbu, tikām pie daudzmaz normālām iespējām. No optimālās ķīmijas esam diezgan tālu, bet labā ziņa, ka visi cīnījās. Zinot grupas sastāvu – traģēdija nav notikusi. Viss jāuzlabo, uzbrukumā jābūt agresīvākiem, arī man jātiek līdz labākiem metieniem, kas šodien neizdevās."
Trenera un fanu vārdu apmaiņa
Kristaps Ķilps Čempionu līgā debitēja ar ļoti vāju sniegumu – divi punkti, metienos no spēles 0/10, četras kļūdas. No "VEF Rīgas" fanu sektora izskanēja: Ķilp, te nav Liepāja, jāspēlē! Par to dusmīgs bija galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, rādot līdzjutējiem neizpratnes pilnu žestu un vēlāk skaidrojot, ka pirmajā spēlē noniecināt spēlētāju ir ļoti neprofesionāli un viņš savējos aizstāvēšot ikvienā situācijā. Pērn pēc pirmās spēles Čempionu līgā, uzvarot Bonnas "Telekom Baskets", fani skandēja: Gulbi, Gulbi!
