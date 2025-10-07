Mūziķis Kārlis Josts, pazīstams kā grupu “Nesen” un “The Sound Poets” dalībnieks, laidis klajā savu elektroniskās mūzikas projektu "Eniks Beniks" un tā debijas albumu “selekcija”. Skaņu darbs tapis kā introspektīvs un emocionāli dziļš veltījums mūziķa vectēvam Ludvigam.
Josts stāsta, ka šis projekts dzimis no vēlmes izzināt jaunas muzikālās teritorijas un sintezatoru pasauli: "Pēdējos gados daudz darbojos viens pats studijā, bez konkrēta mērķa vai termiņiem. Tas sākās grupas "Nesen" laikā, kad nolēmām neizmantot ģitāras un es nonācu sintezatoru pasaulē. Lēnām tas kļuva par vietu, kurā atradu mieru un jaunas skaņas."
Albums "selekcija" izauga ne tikai no šiem eksperimentiem, bet arī no ģimenes vēstures. Kārļa rīcībā nonākušas kasetes ar sarunām, ko kara laikā ierakstījis vectēva brālis Roberts. Tajās dokumentētas sarunas ar brāļiem par kara pieredzi, ievainojumiem, izsūtīšanu un cilvēcību kara apstākļos.
Šie vēsturiskie ieraksti kļuvuši par albumu caurvijošu motīvu, kalpojot gan kā emocionāla, gan skaniska atsauce uz pagātni.
"Diemžēl vairs nevaru pajautāt vectēvam, vai viņam patiktu šāda mūzika, bet man šķiet, ka patiktu. Vecmamma mēdza teikt, ka viņš atkal kaut kur ‘šļunderē’, kad pazūd uz ilgu laiku. Arī "selekcijas" pamatā ir sava veida šļunderēšana – tikai skaņu pasaulē," saka Kārlis.
Albums "selekcija" pieejams klausītājiem lielākajās straumēšanas vietnēs, savukārt fiziskā formātā tas izdots arī kasetēs.
Noklausies!
