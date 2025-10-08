Pamazām ieskrienas ULEB Eirolīgas sezona, kurā šosezon spēlē četri Latvijas basketbolisti – Artūrs Žagars, Rolands Šmits, Rodions Kurucs un Dāvis Bertāns.
Latvieši Turcijas grandos
Artūrs Žagars otro sezonu pārstāv Stambulas "Fenerbahce", kas pavasarī kļuva par Eiropas prestižākā klubu turnīra čempioni. Latviešu saspēles vadītājs čempionāta priekšvakarā iedzīvojās savainojumā un nav zināms, cik ilgu laiku izlaidīs. Iepriekšējā sezonā viņš piedalījās 22 no 34 regulārajām spēlēm, vidēji gandrīz 15 minūtes un 5,9 punkti. Ja būs vesels un labā formā, pie savām iespējām Žagars tiks, bet konkurence par vietu sastāvā ir ļoti nopietna. Šobrīd galvenā trenera Šarūna Jasikēviča rīcībā ir trīs amerikāņu saspēles vadītāji, kuri sevi jau pierādījuši Eirolīgā – Veids Boldvins, Devons Hols un Skotijs Vilbekins. Visi bija "Fenerbahce" arī iepriekšējā sezonā, Vilbekins gan pirmajā spēlē guva nopietnu ceļgala savainojumu un laukumā vairs neatgriezās, tāpat arī nav spēlējis šīs sezonas ievadā. Pēc čempionu titula iegūšanas Turcijas kluba sastāvs krietni pamainījies, prom dodoties diviem rezultatīvākajiem spēlētājiem Naidželam Heisam un Erikam Makkolumam, kā arī ceturtajam ražīgākajam punktu guvējam Marko Guduričam. Vietā ir vairāki spēlētāji, kuri līdz šim spēlēja Nacionālajā basketbola asociācijā un nolēmuši karjeru turpināt Eiropā. Iespējas aizstāvēt titulu lielā mērā būs atkarīgas no tā, cik veiksmīgi viņiem izdosies pārslēgties uz citu basketbola stilu un pielāgoties prasīgajam Jasikēvičam. Pirmssezonas prognozēs "Fenerbahce" ieņem trešo ceturto vietu, galveno favorītu lomas atvēlētas abiem Grieķijas grandiem Atēnu "Panathinaikos" un Pirejas "Olympiacos". Pirmajos divos mačos Žagara komandai uzvara un zaudējums.
Rolandam Šmitam šī ir astotā sezona Eirolīgā un otrā Stambulas "Anadolu Efes" rindās, valmierietis iepriekšējā sezonā kļuva par spēlēm un punktiem bagātāko latvieti šajā turnīrā. Par minūtēm laukumā galvenokārt jākonkurē ar turku Erčanu Osmani, kurš aizvadīja lielisku Eiropas čempionātu un arī sezonas ievadā spēlējis gan vairāk, gan rezultatīvāk par latvieti. Šmitam divos mačos vidēji 15 minūtes, pirmajā 16 punkti, otrajā – divi. Komanda iesāka ar spēlēm pret abiem Izraēlas klubiem, uzvarot "Maccabi", bet zaudējot debitantei "Hapoel". "Anadolu Efes" jau iepriekšējās sezonas laikā bija nolēmusi, ka vasarā mainīs galveno treneri, Lukas Banki vietā ieceļot serbu Igoru Kokoškovu. Taču vismaz atkārtot iespēto un iekļūt sešniekā būs sarežģīti.
Vitorija gaida Kuruca atgriešanos
Pēc pārliecinoša perioda "Murcia" rindās līdz Eirolīgai nokļuvis Rodions Kurucs, kurš noslēdzis trīs gadu līgumu ar Vitorijas "Baskonia". Cēsnieks atkopjas no pēdas savainojuma un spēlēt varētu sākt oktobrī. Klubam viņa palīdzība būs ļoti vajadzīga, redzot, cik bezzobaina ir aizsardzība – sezona iesākta ar diviem zaudējumiem Eirolīgā un vienu Spānijas čempionātā, visos mačos ielaižot vairāk par simts punktiem. Viena no vienības lielākajām problēmām ir īsais soliņš, kā dēļ nepietiek spēka divām frontēm – iepriekšējās divās sezonās Spānijā devītā un astotā vieta, Eirolīgā astotā un 14., un vismaz uz starptautiskās skatuves tai šogad tiek atvēlēta vieta tabulas beigu daļā. Rodions simboliski uzspēlēja Eirolīgā lielās karjeras pirmsākumos "Barcelona" sastāvā.
Dāvim jāatrod precizitāte
Eirolīga šosezon paplašinājusies no 18 līdz 20 komandām un bez jau minētās "Hapoel" debitē arī Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai". 33 gadus vecajam uzbrucējam šī ir atgriešanās Eirolīgā pēc deviņu gadu pārtraukuma. Pirms došanās uz Nacionālo basketbola asociāciju viņš divas sezonas turnīrā nospēlēja "Baskonia" rindās, vēl pirms tam divas ar Belgradas "Partizan" un vēl iepriekš debitēja ar Ļubļanas "Olimpiju". Dubaijas basketbolisti varētu pacīnīties par iekļūšanu desmitniekā, sezona sākta ar uzvaru un zaudējumu. Dāvim ir sava vieta rotācijā, bet jābūt stabilam metienos – pirmajā mačā no tālienes bija 5/7, bet nākamajā 1/5 un Adrijas līgas ievadā 0/4, arī Eiropas čempionātā precizitāte kliboja (34%). Pērn izveidotās "Dubai" budžets spēlēšanai Adrijas līgā bijis četri miljoni eiro, šogad tas ir četrkāršojies.
Iespējams, pie iespējas iziet laukumā kādā Eirolīgas mačā tiks Gunārs Grīnvalds – 17 gadus vecais uzbrucējs nedēļas nogalē debitēja Madrides "Real" rindās Spānijas čempionātā, uzvarā 81:71 pār "Gran Canaria" laukumā beigās pavadot 1:06 minūtes. Viņš "Real" akadēmijai pievienojās jau 14 gadu vecumā un pēc Kaspara Kambalas ir otrs latvietis, kas spēlējis lielajā komandā.
