Nobela Miera prēmijas piešķiršana Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, nevis ASV prezidentam Donaldam Trampam, ir apliecinājums tam, ka Nobela komitejai politika ir svarīgāka par mieru, piektdien pauda Baltā nama komunikācijas direktors Stīvens Čeungs.
"Nobela komiteja ir pierādījusi, ka politika ir svarīgāka par mieru," platformā "X" pauda Čeungs.
"Prezidents Tramps turpinās slēgt miera līgumus, izbeigt karus un glābt dzīvības. Viņam ir humānista sirds, un nekad nebūs neviena tāda kā viņš, kas ar savu gribas spēku spēj pārcelt kalnus," klāstīja Baltā nama amatpersona.
Kopš atgriešanās janvārī Baltajā namā Tramps vairākkārt paudis, ka Nobela Miera prēmiju viņš ir pelnījis par savu lomu daudzu konfliktu atrisināšanā.
Pēdējo mēnešu laikā Tramps teicis, ka panācis sešu septiņu karu apturēšanu. Tiesa, komentētāji, mediji un līderi daudzviet, arī valstīs, starp kurām, kā norāda Tramps, viņš izbeidzis karus, šos apgalvojumus vērtē vismaz kā pārspīlējumus.
Miera prēmijas laureāta pasludināšanas priekšvakarā Tramps atkārtoja savu apgalvojumu, sakot, ka šonedēļ panāktais pamiera pirmais posms Gazas joslā ir astotais karš, ko viņš ir izbeidzis.
Taču ceturtdien viņš piebilda: "Lai ko viņi darītu, tas ir labi. Es zinu to - es to nedarīju tā labad, es to darīju tāpēc, ka ar to esmu izglābis daudz dzīvību."
Nobela prēmijas eksperti Oslo pirms piektdienas paziņojuma bija uzstājīgi apgalvojuši, ka Trampam nav nekādu izredžu, norādot, ka viņa politika "Amerika pirmajā vietā" ir pretrunā ar Miera prēmijas ideāliem, kas izklāstīti Alfrēda Nobela 1895. gada testamentā.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
