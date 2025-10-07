Rudenī, ap Miķeļu laiku, Rīgā kā jau ierasts notika tradicionālās "Somugru dienas 2025", kas pulcēja dažādu somugru tautu pārstāvjus un mums sagādāja ne mazumu izziņas un dejas prieka.
Šī gada Somugru dienu ideja "Ūdeņi: jūra, upes, ezeri, avoti"
Par Somugru dienu ideju un norisi stāsta Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete: "Somugru dienu tradīcija Latvijā aizsākās jau 2014. gadā, Igaunijas asociācijas Fenno-Ugria iedvesmota. Šī gada tēma – "Ūdeņi: jūra, upes, ezeri, avoti" – simboliski atspoguļo gan somugru tautu tradicionālo dzīvesveidu, gan mītisko pasaules izpratni. Tēma aicina arī mūs, latviešus, apzināties savas tālās saknes – lībiskās, igauniskās vai citas somugriskās – un to klātbūtni mūsdienu kultūrā."
Programmas galvenie notikumi ritēja Rīgā un Ainažos. Jau piektdien, 3. oktobrī folkloras kopa "Kokle" rīkoja draudzības vakaru ar ungāru tautas deju ansambli, tomēr galvenie notikumi Rīgā risinājās 4. oktobrī – Rīgas Latviešu biedrībā notika seminārs par somugru tautu kultūras mantojumu, izstāde "Līvzeme 2025" un tautas deju vakars, bet koncertam atvēlēta vieta bija Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.
Seminārā ūdens tēmai veltītas uzrunas teica vēstnieki un referātus lasīja zinātnieki. Turklāt Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris "Austrums" Ārija Škepasta vadībā kopā ar "Rīgas Danču" koklētāju Malvīni Mantinieci un bundzinieci Agnesi Lukjanovu sarīkoja pirmizrādi tautas dziesmas "Melni vērši, balti ragi" apdarei.
Četri izcili dančmeistari dzirkstī Baltajā zālē
Somugru tautas deju vakarā Māmuļas Baltajā zālē karstas tautas dejas dzirkstis meta vairāki dančmeistari un nebūtu viegli noteikt, kurš bija izcilāks. Tāpēc sarindošu pēc vietas programmā.
Rozīte no "Rīgas dančiem" bija atbildīga par visu vakara programmu un sākums bija iespaidīgs. Reti kad tā visi steidzas uz Līkumdeju, bet Rozītei tandēmā ar Pēteri tas izdevās godam. No rāmas pastaigas dejas sākumā līdz trakulīgai žīgai "Danči Rīgā, danči visā Latvijā" nonāca vien pāris minūšu laikā.
Aleks (Aleksejs Aleksejevs) ar mariešu dejām bija nākamais spridzeklis. Viens pats tikai ar balsi ātri vien pakļāva skatītājus mariešu ritmiem, gan kāju trapināšana savdabīgā ritmā, gan roku dejas un jau zināmais riņķa dancis, ko var diet ar mūsu Āzīša melodiju.
Lāslo no Ungārijas stāstīja tikai ungāru valodā, tāpēc kontakts ar skatītājiem tika panākts ar precīzām kāju kustībām un žestiem.
Līviete Julgi jau plaši pazīstama ar spēju aizraut un jebkuram iemācīt pat diezgan sarežģītas dejas.
Ainažos svētdien Somugru dienu programma turpinājās jau ar interesantām izmaiņām no kurām nozīmīgākais bija ugunsrituāls.
Dienu izskaņā skanīgu punktu pielika ungāri – Rīgas Latviešu biedrībā notika Ungāru tautas dejas vakars "Táncház". Literāri tulkojot, tas nozīmē Dejas nams, jeb Dejas māja, bet latviski mums zināmāks ir nosaukums Danču klubs.
Uz ungāru Deju nama tradīciju Māmuļas Baltajā zālē bija sanācis kupls interesentu pulks, papildus krēslus nācās nest, jo latvieši jau mēs esam lieli malā sēdētāji. Šoreiz tas attaisnojās – ungāru dejotāji sākumā sniedza visai skatuvisku priekšnesumu, kamēr zāles dibengalā uz gara galda smaržoja jau atkorķētas ungāru vīna pudeles.
Tautas deju ansamblis "Forgatós Táncegyüttes" no Makó pilsētas Ungārijas dienvidos. Ansamblis ir labi pazīstams Ungārijā ar savu ieguldījumu vietējās kopienas kultūras dzīvē, kur uzsvars uz tautas dejas mācīšanu, kā arī skatuves iestudējumiem. Skatītājiem bija iespēja baudīt autentiskas tautas dejas, tostarp no Karpatu Ungārijas un Transilvānijas reģioniem.
Ansambļa vadītājs Lāslo Doktors uzsver vietējo un apkārtējo reģionu tautas deju tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Pašam Laslo jau sešdesmit divi gadi, bet spara vēl daudz – viņš noteikti ir labs paraugs mūsu dančmeistariem, tāpat kā mūsu TDA, jo nosaukums tautas deju ansamblis uzliek atbildību gan par augstu atbildību stilizējot tautas dejas, gan arī par skatītāju iesaistīšanu tautas dejās jau pēc koncerta daļas.
Somugru dienas izskanējušas un jāsaka, ka nekad agrāk tik daudz dejas nebija. Lai piedzīvotais somugriskais dejas prieks mūs pavada ikdienā, dod spēku, sparu un jaudu dzīvot un radīt. Līdz nākamajiem somugriem!
