Tā par savu desmit hektāru lielo meža īpašumu saka Aldis Briņķis. Tas atrodas Dobeles pagastā un robežojas ar šoseju, dzelzceļu un upi. Īpašums par sertifikātiem iegādāts deviņdesmito gadu beigās.
Šovasar Aldis startēja konkursā "Sakoptākais mežs". Gadus piecpadsmit viņš nodarbojies ar lauksaimniecību, audzējis cukurbietes. Kad cukurbiešu laiks beidzies, tad 40 ha lauksaimniecības zemes pārdevis un vietā nopircis auto servisu. Tā kā pats pēc profesijas ir mehāniķis un viņa pēdās gājis arī vecākais dēls Raimonds, tad serviss devis pozitīvus rezultātus – līdzekļus gan vidējā dēla Rolanda atbalstam sava sulu biznesa attīstībai, gan meža sakopšanai, jo kādreiz tur bijis gan grants karjers, gan izgāztuve. Vārdu sakot – džungļi, no kuriem vairs nav ne vēsts. Tagad tur paveras skaistas ainavas, ir piemiņas vieta Zilā kalna senkapiem un doma izveidot atpūtas takas. Katru sestdienu, ņemot līdzi pieclitrīgās burkas, Aldis dodas uz meža strautiņu, kurā tīrs un garšīgs ūdens.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
