9.–10. oktobrī norisināsies ikgadējais ziemeļvalstu reģiona drošības un ārpolitikas forums "Rīgas konference 2025". 

Augsti viesi, dziļdomīgas runas, mirkļa svarīguma pārņemtas sejas. Ja bez ironijas, tad man nav iebildumu nedz pret Eiropas komisāru Kubiļu, nedz Eiropas Parlamenta prezidenti Metsolu, nedz ASV pastāvīgo pārstāvi NATO Vitekeru. Tomēr man nez kādēļ liekas, ka neko jaunu publika nedzirdēs. Būs kārtējie aicinājumi apzināties, cik nemierīgos laikos dzīvojam un cik ļoti mums jābūt gataviem šiem laikiem.

Konjunktūra ietekmē arī tā saucamo analītiķu un ekspertu kopienu. Ir izveidojusies profesionāļu runātāju grupa, kura tiek aicināta izteikties par Putina režīma, Ukrainu, NATO nākotni, Ķīnu, Trampu un tā tālāk. Piedodiet, bet garlaicīgi. Interesantāki ir viedokļi "no malas", jo tajos nereti izskan nepatīkami jautājumi. Vai, kā teica agrāk, ar pirktu acī.

Amerikāņu vēsturnieks Stīvens Kotkins ir akadēmiskajās aprindās atzīts Krievijas vēstures speciālists, ar īpaši padziļinātām zināšanām Staļina laiku periodā. Vispār es raidierakstus ignorēju kā narcisisma un garrunāšanas žanru, tomēr interviju ar Kotkinu 25. septembrī raidierakstā "Engelsberg Ideas" noklausījos. Kotkins uzdod vienkāršus jautājumus. Ironizēt vai dusmoties par to, ka NATO saminstinās, saskaroties ar Krievijas militārām provokācijām (dronu, kara aviācijas ielidošana NATO gaisa telpā), nav liela māksla.

