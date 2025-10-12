TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks ciemojas pie mūziķes, uzņēmējas un nekustamo īpašumu aģentes Elīnas Fūrmanes jeb DJ Ellas viņas Losandželosas mājās. Aplūkojot Elīnas apartamentus, Lauris veic pārsteidzošu atklājumu – izrādās, ka Elīna ir arī divu grāmatu autore.
Aizkadrā Lauris pauž sajūsmu par Ellas daudzpusību. “Viņa strādā par nekustamo īpašumu aģenti tikai aptuveni divus gadus un jau paspējusi izdot divas grāmatas, kas kalpo kā praktiska pamācība citiem," saka Lauris un piebilst, ka viņaprāt, tas ir iespaidīgi.
Sarunas gaitā Elīna izaicina Lauri iemēģināt roku repošanā. Viņš smejoties atbild, ka ne tikai mājas nemāk pārdot, bet arī slēpta talanta repot viņam nav. Tomēr, neskatoties uz šaubām, Lauris piekrīt – un, kad mūzika sāk skanēt, viņš pasmaida un saka: “Tūlīt Latvijas hiphopa pasaulei nosvils ausis!”
Abi kopā ieraksta improvizētu repu "Rīga gavilē", un atmosfēra kļūst arvien jautrāka. Lauris atzīst, ka sākumā bijis mulsums, bet repot viņam pat iepaticies, un aizkadrā viņš piebilst, ka ir gatavs sadarboties ar pašmāju reperiem.
Kādas rīmes Lauris Reiniks sacerēja, skaties video!
