Lietuvas lēmums samazināt Viļņā dzīvojošās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas apsardzes līmeni licis uz laiku apturēt viņas biroja darbību, trešdien vēsta Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT ziņu portāls.
Šo informāciju apstiprināja Cihanouskas diplomātiskais padomnieks Dzjaņiss Kučinskis. "1. oktobrī mēs tikām informēti par plānotajām izmaiņām Cihanouskas drošības nodrošināšanā Lietuvā. Mēs būtu gribējuši, lai par šo lēmumu būtu paziņots nedaudz agrāk. Tā kā laika posms pēc paziņojuma bija ļoti īss, mums nebija pietiekami daudz laika, lai pielāgotu biroja darbību šīm izmaiņām. Tādēļ mums nācās uz laiku apturēt biroja darbību," viņš sacīja. Pēc padomnieka teiktā, biroja pārstāvju tikšanās laikā ar Lietuvas ārlietu ministru Ķēstuti Budri tika izskaidrotas minētās izmaiņas un sniegtas garantijas, ka "Lietuvas attieksme pret Aleksandra Lukašenko režīmu paliek nemainīga" un "Cihanouska joprojām ir Lietuvas valdības oficiālā viešņa un nekādas izmaiņas viņas statusā nav gaidāmas". Kučinskis norādīja, ka Cihanouskas un viņas komandas aizsardzība "ir būtiska ne tikai viņas drošībai, bet arī Baltkrievijas Demokrātijas pārstāvniecības ārvalstīs turpmākai efektīvai darbībai". Viņš apliecināja, ka birojs ir nopietni nobažījies par draudiem, kas saistīti ar notiekošo iebiedēšanas un represiju kampaņu un Lukašenko režīma mēģinājumiem graut Baltkrievijas demokrātiskos spēkus un iebiedēt ārvalstu sabiedrību.
