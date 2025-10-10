Latvijas futbola izlase pietuvojusies gada pēdējām spēlēm savā laukumā – Pasaules kausa kvalifikācijā rīt uzņemsim Andoru, otrdien – Angliju.
Latvijas izlases treneru štābs atrodas kutelīgā situācijā – vispirms svarīgāka varētu būt pirmā spēle ar andoriešiem. Tā ir viena no divām reizēm kvalifikācijas ciklā, kad apmierinās tikai trīs punkti. Viegla pastaiga negaida, īpaši rudenīgajos laika apstākļos, kad laukums, visticamākais, būs pasmags. Bet jau ar divu dienu starplaiku pretī nāks Anglija, ar vienu sastāvu abus mačus izvilkt nevarēs. Domājams, ka Paolo Nikolato pirmajā mačā nevienu nepietaupīs, vadoties pēc teiciena "labāk zīle rokā nekā mednis kokā". Svarīgāk ir uzvarēt Andoru, nevis domāt, ko likt pretī angļu zvaigznēm.
Pret Angliju gribētos izskatīties cienīgi un, teiksim tā, pēc iespējas ilgāk palikt spēlē. Par punkta atņemšanu grupas līderiem nespriedelēsim, ja reiz iepriekšējā mačā viesos angļi ar 5:0 sakāva Serbiju. Andorai gan pret līderiem bija tikai 0:1 un 0:2, bet ar milzīgu autobusu. Vai Nikolato grib un var iedarbināt ņiprāku "mikriņu"? Viss liecina, ka tāda ideja varētu būt, martā Londonā puslaiku bija normāla pretspēle un Vladislavam Gutkovskim pat bija laba iespēja panākt 1:0, kaut uz brīdi apmulsinot pilnās Vemblija stadiona tribīnes.
Latvijas izlase ar Andoru tikusies 12 reizes, izcīnot astoņas uzvaras, četri mači beigušies neizšķirti, visi iepriekšējās septiņās spēlēs kopš 2018. gada. Grūti uzlaužama aizsardzība un izcila laika vilkšanas stratēģija.
Andoras izlasē lielākoties ir spēlētāji no vietējā čempionāta un Spānijas trešās, ceturtās spēcīgākās līgas, ir arī no Slovēnijas un Serbijas otrās līgas. Kapteinis – 43 gadus vecais Marks Pujols, kurš jaunajā sezonā nav spēlējis ne kluba, ne izlases rindās. Andorieši vārtus nav guvuši astoņos mačos pēc kārtas. Jāpiemin Andoras izlases galvenais treneris Koldo Alvaress, kurš amatā ir 15 gadus, šobrīd ilgākā sērija no visām valstsvienībām.
Latvijas izlasē savainojumu dēļ iztrūkst vairāki spēlētāji – Kristers Tobers, Alvis Jaunzems, Roberts Uldriķis. Par spīti Spānijas pēc spēka trešajā līgā gūtajai mikrotraumai palīgā atsteidzies Dario Šits, kurš martā izbraukumā pret Andoru guva vienīgos vārtus (1:0).
Anglijas izlase vakar pārbaudes spēlē tikās ar Velsu. Potītes savainojuma dēļ maču plānoja izlaist kapteinis un gūto vārtu rekordists Harijs Keins, bet angļi cer, ka Rīgā viņš varēs doties laukumā.
Rezultāti. Futbols
PK kvalifikācija
K grupa
1. Anglija 5 15 13:0
2. Albānija 5 8 5:3
3. Serbija 4 7 4:5
4. Latvija 5 4 2:6
5. Andora 5 0 0:10
* Spēles, punkti, gūtie vārti
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu