Lai mazinātu pārmērīgu administratīvo ziņošanu un regulatīvo slogu lauksaimniekiem, kā arī citiem lauksaimniecības un pārtikas nozares dalībniekiem, EP Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (AGRI) atbalstīta virkne Eiropas Komisijas sagatavoto vienkāršošanas priekšlikumu.
Komisija 2025. gada 14. maijā iesniedza pašreizējās Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanas paketi. Tā izrietēja no ieteikumiem stratēģiskajā dialogā par lauksaimniecības nākotni, kurā tika aicināts veikt vienkāršošanu. EP deputāti atbalstījuši izmaiņas, lai ieviestu lielāku elastību saimniecību KLP vides noteikumu ievērošanā. Saimniecības, kas ir sertificētas kā pilnībā vai daļēji bioloģiskas, un arī saimniecības, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās, automātiski jāuzskata par tādām, kas atbilst prasībām uzturēt zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Lai aizsargātu vidi un bioloģisko daudzveidību, deputāti vēlas vēl vairāk pagarināt laiku, kas nepieciešams, lai zālājus uzskatītu par pastāvīgiem. Priekšlikums paredz paplašināt pastāvīgo zālāju definīciju, iekļaujot zemi, kas nav iekļauta augsekā un vismaz septiņus gadus nav uzarta, apstrādāta vai pārsēta, vai zemi, kas no 2023. gada 1. janvāra nebija klasificēta kā aramzeme.
Deputāti piekrīt arī EK ierosinātajam jaunajam krīzes maksājumam no lauku attīstības fondiem, dzīvnieku slimību uzliesmojumus pievienojot to notikumu sarakstam, kuru ietekme uz lauksaimniekiem varētu attaisnot šādu atbalstu.
EP arī ierosinājusi samazināt vidējās gada ražošanas vai ienākumu zaudējumu slieksni no 20% līdz vismaz 15%, lai vairāk lauksaimnieku būtu tiesīgi saņemt valsts finansiālo ieguldījumu apdrošināšanas shēmu prēmijās. Tāpat deputāti ierosinājuši palielināt mazo lauksaimnieku atbalsta maksimālos ierobežojumus: gada maksājumu līdz 5000 eiro (nevis iepriekš ierosinātos 2500 eiro) un jaunu vienreizēju maksājumu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 75 000 eiro.
AGRI pieņemtais ziņojums ir paredzēts balsošanai 6.–9. oktobra plenārsesijā Strasbūrā. Sarunas ar dalībvalstīm sāksies tūlīt pēc tam, lai, iespējams, nodrošinātu jauno noteikumu galīgo pieņemšanu novembra plenārsesijā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā.
