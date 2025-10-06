Francijas nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) parlamenta frakcijas priekšsēdētāja Marina Lepēna pirmdien aicināja rīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, ar aicinājumu nākot klajā dažas stundas pēc valdības demisijas.
"[Parlamenta] atlaišana ir absolūti nepieciešama," sacīja Lepēna.
Būtu prātīgi, ja arī prezidents Emanuels Makrons atkāptos, viņa piebilda. Tiesa, Makrons iepriekš šādu iespēju noraidījis.
Tikai dažas stundas pēc jaunās valdības sastāva izziņošanas Makrons pirmdien paziņoja, ka pieņēmis premjerministra Sebastjēna Lekornī atkāpšanos.
Makrons valdības vadīšanu Lekornī uzticēja septembrī, bet svētdien nosauca viņa vadītās jaunās valdības sastāvu, kas nekavējoties izsauca asu kritiku.
Lekornī bija saskāries ar sarežģītu uzdevumu - panākt, ka dziļi sašķeltajā parlamentā tiek apstiprināts nākamā gada taupības budžets.
Divus Lekornī priekšgājējus - Fransuā Beirū un Mišelu Barnjē - likumdevēju palāta atstādināja no amata, nerimstot domstarpībām par izdevumu plānu.
Francija nonākusi strupceļā, kopš Makrons pagājušā gada vidū riskēja ar ārkārtas parlamenta vēlēšanām, cerot stiprināt savas pozīcijas.
Gaidītais rezultāts izpalika, un Makronam draudzīgo spēku bloks Nacionālajā sapulcē palika mazākumā.
