Publiskajā sektorā "atrod caurumus" kā apiet noteikumus; algas aug straujāk par noteikto 2,6%

Olafs Zvejnieks
Olafs Zvejnieks / Latvijas Avīze
2025. gada 09. oktobris, 12:41
Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam un viņa vadītajai ministrijai jāprāto, kā sabiedrībai skaidrot valdības lēmuma izpildi par atalgojuma fonda pieauguma ierobežošanu.
"Kā tas sanāk, ka pirms gada koalīcija solīja maksimums 2,6% pieaugumu publiskā sektora algu fondam 2025. gadā, bet pirmajos astoņos gada mēnešos statistika rāda virs 8% algu pieaugumu sabiedriskajā sektorā?"

Tā sociālajā tīklā "X" jautā kādreizējais Latvijas labklājības ministrs un "Konservatīvo" partijas valdes priekšsēdētājs Gatis Eglītis. Viņš savam ierakstam pievienojis atsauci uz valdības preses dienesta 2024. gada 14. oktobra publikāciju, kuras ievadā teikts: "Ministru kabinets pirmdien, 14. oktobrī, ārkārtas sēdē apstiprināja 2025. gada budžetā būtiski ierobežotu atlīdzības pieaugumu publiskajā pārvaldē. Noteikts, ka nākamgad atlīdzības fonds nedrīkst pieaugt vairāk kā par 2,6%. Ierobežojums attiecas gan uz valsts pārvaldes, gan pašvaldību iestādēm, kā arī publiskām personām piederošām kapitālsabiedrībām un ostu valdēm. Valsts un pašvaldību institūcijās arī nevarēs palielināt amata vietu skaitu." Kā tad ir – vai politiķi un amatpersonas ir pildījuši apņemšanos un, ja nav, tad kāpēc?

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vērtējumā publiskā sektora atalgojums šogad astoņos mēnešos audzis par 5,8%. Valsts kases dati astoņos mēnešos liecinot, ka gandrīz visās ministrijās 2,6% atalgojuma pieauguma robeža tiek pārsniegta. 

"Jābrīnās, kā Finanšu ministrija plāno gada beigās panākt šī rādītāja izpildi," 

spriež LDDK finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis. "Domāju, ka valdība gada beigās varēs apgalvot, ka lēmums ir izpildīts, jo neviens nespēs pierādīt pretējo – dažādo izņēmumu un citu lēmumu dēļ būs ļoti sarežģīti pierādīt, ka tā tas nav."

Privātie vairs netiek līdzi

Pērn 14. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja šo 2,6% ierobežojumu atlīdzības fonda pieaugumam publiskajā pārvaldē 2025. gadā salīdzinājumā ar 2024. gada plānu. Straujais atalgojuma pieaugums publiskajā sektorā sākās 2022. gadā. Tad tika pieņemti grozījumi Atlīdzības likumā, kas paredzēja pakāpenisku atalgojuma celšanu valsts un pašvaldību institūcijās ar mērķi panākt, lai tas tuvotos atlīdzībai privātajā sektorā – būtu 80% līmenī no līdzvērtīga darba atalgojuma privātajos uzņēmumos.

Tādējādi sāka augt atalgojums publiskajā sektorā, kas Latvijā aptver ne tikai valsts pārvaldi, bet arī pašvaldību iestādes – skolas un bērnudārzus, un publiskos uzņēmumus, kas pilnībā vai daļēji pieder valstij vai pašvaldībām – tādus kā "Latvenergo", "Rīgas siltums" un lielās slimnīcas. 2023. gadā atalgojums publiskajā sektorā pieauga par 15,2%, 2024. gadā – par 14,6%. Salīdzinājumam – atalgojums privātajā sektorā tajos pašos gados vidēji auga attiecīgi par 11% un 9%. Uzņēmēji sāka sūdzēties, ka privātais sektors nespēj turēt līdzi šādam atalgojuma pieaugumam un ka parādās darbaspēka pārplūdes tendences uz publisko sektoru.

Lai gan sākotnēji atalgojuma reformas mērķis bija tikai tuvināt publiskā sektora algas privātā sektora algām, 2025. gadā publiskā sektora vidējā alga ir par vairāk nekā 100 eiro augstāka nekā privātā sektora vidējā alga. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2025. gada vidū vidējā alga publiskajā sektorā bija 1886 eiro mēnesī, konkrēti vispārējās valdības sektorā (ministrijas, pašvaldības, valsts iestādes) – 1679 eiro mēnesī, bet privātajā sektorā – 1781 eiro mēnesī.

Jāpiebilst, ka saskaņā ar "Eurostat" 2023. gada datiem apmēram 6,9% visu nodarbināto Latvijā strādā valsts pārvaldes institūcijās – ministrijās, aģentūrās, tiesās, policijā, armijā, Valsts ieņēmumu dienestā, Satversmes aizsardzības birojā un citās iestādēs. Lietuvā šis rādītājs 2023. gadā bija 6,6%, Igaunijā – 5,5%. Par Eiropas Savienības efektīvāko valsts pārvaldi tiek uzskatīta Dānijas sistēma, kurā strādā 5,2% no visiem nodarbinātajiem. Latvijas valsts pārvaldes efektivitāte tiek vērtētā kā zem ES vidējiem rādītājiem esoša. Savukārt publiskajā sektorā kopumā, tātad pieskaitot pašvaldību iestādes un publiskos uzņēmumus, Latvijā, pēc dažādām aplēsēm, strādā apmēram 25–30% visu valstī nodarbināto.

Pārsniedza gada sākumā

Ar valdības lēmuma izpildi par atalgojuma fonda pieauguma ierobežošanu publiskajā sektorā problēmas radās gandrīz uzreiz. Pēc šī gada pirmā ceturkšņa beigām uzņēmēju organizācijas – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – norādīja, ka dati liecinot – šis lēmums netiek pildīts. Atsaucoties uz Valsts kases datiem, abas organizācijas minēja, ka 2025. gada pirmajā ceturksnī no 15 ministrijām 10 ministrijās atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par vairāk nekā 2,6%, tostarp līdere ar 24,6% pieaugumu bijusi Labklājības ministrija, pieaugums 15,1% apmērā bijis Izglītības un zinātnes ministrijā, bet par 13,4% atlīdzības izdevumi palielinājušies Veselības ministrijā.

Abas uzņēmēju organizācijas arī norādīja, ka vairākās ministrijās 2025. gada budžetā ieplānotie atlīdzības izdevumi jau sākotnēji paredzējuši atalgojuma pieaugumu, kas būtiski pārsniedza Ministru kabineta noteikto 2,6% ierobežojumu salīdzinājumā ar 2024. gadu. Piemēram, Veselības ministrijas programmā "Nozaru vadība un politikas plānošana" atlīdzībās 2025. gadā bijuši ieplānoti 5 686 346 eiro – par 25,4% vairāk nekā 2024. gadā, Ministru kabineta un Valsts kancelejai programmai "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" bijis ieplānots atlīdzības pieaugums par 19,2%, sasniedzot 9 696 252 eiro, u. c.

Uzņēmēju pretenzijas atbalstīja arī Fiskālās disciplīnas padome, kas informēja, ka 2025. gada februārī atlīdzības izdevumi publiskajā sektorā pieauguši par 4,5%, bet kumulatīvi 2025. gada pirmajā ceturksnī atlīdzības izdevumi auguši par 3,3%. Proti, ka jau pašā gada sākumā valdības kuģis šajā jautājumā novirzījies no kursa.

Finanšu ministrija atsēdina kritiķus

Taču Finanšu ministrija (FM) pēc šīs kritikas visiem kritiķiem aprīļa beigās bargi norādīja, ka ministriju atlīdzības izdevumu pirmo ceturkšņu salīdzinājums neatspoguļo valdības lēmuma izpildi. FM paziņoja, ka valdības lēmums par atlīdzības fonda pieauguma ierobežojumu – ne vairāk kā 2,6% – attiecas uz salīdzinājumu starp 2025. gada budžetu un 2024. gada aktualizēto plānu uz 31. jūliju, nevis uz faktiskajiem izdevumiem gada pirmajos ceturkšņos. Proti, FM teica, ka būs jāvērtē viss 2025. gads salīdzinājumā ar visu 2024. gadu, nevis atsevišķi ceturkšņi. Otrkārt, 

FM norādīja, ka daļa finansējuma no padotības iestādēm ir pārdalīta uz ministriju centrālajiem aparātiem, kas palielinot arī atlīdzības izmaksas ministrijās. 

Visbeidzot, treškārt, FM kritiķiem atcirta, ka valdība ir noteikusi gadījumus, kuros ir pieļaujami izņēmumi atlīdzības pieaugumam, piemēram, ja tiek ieviestas jaunas funkcijas vai īstenotas būtiskas strukturālas reformas, kā arī to, ka plānus ietekmējis piešķirtais finansējums prioritāriem pasākumiem. Piemēram, Valsts kancelejai tikuši piešķirti līdzekļi Krīzes vadības centra kapacitātes stiprināšanai, kas prasījis papildu cilvēkresursus un attiecīgi ietekmējis atlīdzības fondu.

Tāpat pārstāvji no Finanšu ministrijas skaidroja, ka galvenais faktors, kas būtiski ietekmējis atlīdzības izdevumu pieaugumu, esot bijusi valdības apņemšanās nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu stratēģiski svarīgās nozarēs, īpaši iekšlietu dienestos un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kur šim mērķim atvēlēti 88 miljoni eiro, tāpat Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam piešķirti 2,5 miljoni eiro, lai palielinātu gatavību ārkārtas situācijām, tāpat stiprināta arī Konkurences padomes, Valsts kontroles, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Nacionālo elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes darbības kapacitāte.

Atlīdzību sistēmā valsts amatpersonām šobrīd iespējamas 23 dažādas piemaksas, prēmijas un naudas balvas.
Izpildi vērtē skeptiski

Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis, uzrunāts tagad, oktobrī, daļēji piekrīt Finanšu ministrijas izteiktajai kritikai aprīlī, taču, neskatoties uz to, skeptiski vērtē valsts iespējas izpildīt apņemšanos ierobežot atlīdzības izdevumus. "Finanšu ministrijas kritika bija daļēji pamatota, jo, protams, būs jāvērtē visa gada dati kopumā. Tomēr, ja Valsts kases dati astoņos mēnešos liecina, ka gandrīz visās ministrijās 2,6% atalgojuma pieauguma robeža tiek pārsniegta, tad jābrīnās, kā Finanšu ministrija plāno gada beigās panākt šī rādītāja izpildi. LDDK vērtējumā publiskā sektora atalgojums šogad astoņos mēnešos audzis par 5,8%. Protams, gads vēl nav beidzies. Taču, ja tētis un mamma ģimenē neuzvedas, kā vajag, tad grūti cerēt, ka to darīs bērni – proti, ja valsts pārvalde nepilda pieņemtos lēmumus, tad grūti cerēt uz citādu attieksmi padotības iestādēs," spriež J. Hermanis.

"Pat ja nevērtējam visus publiskā sektora izdevumus, bet ņemam tikai t. s. 97. programmu "Nozaru vadība un politikas plānošana", tad redzam atalgojuma izdevumu pieaugumu gada sākumā par 15 un vairāk procentiem vairākās ministrijās," secina Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts.

"Turpmākajos mēnešos situācija sāk pamazām normalizēties, taču līdz vajadzīgajam līmenim joprojām ir tālu. 

Tiek argumentēts, ka datus ietekmējušas prēmijas, kas šogad esot izmaksātas martā, iestāžu un funkciju apvienošana un profesijas, kurām šogad palielinātas algas. 

Te arī sākas problēmas, jo no valdības lēmuma vispār nav saprotams, kuras ir tās profesiju un izdevumu grupas, uz kurām attieksies šī 2,6% robeža, kuras ir tās ministrijas un programmas, kurām ar to jārēķinās. Piemēram, premjere Evika Siliņa jūlijā televīzijā izteicās, ka būtu labi ierobežot prēmiju pieaugumu valsts pārvaldē, bet augustā Iekšlietu ministrija prēmijās izmaksāja 1,4 miljonus eiro. Proti, lozungs jau labs, bet kā veicas ar izpildi?"

Jānis Hermanis vērtē, ka kopumā valstī ir radīta tāda sistēma, ka publiskā sektora atalgojums ir ļoti necaurskatāms, nemitīgi tiek virzīti dažādi izņēmumi no noteikumiem un citas izmaiņas, kas ļauj palielināt atalgojumu – "visu laiku tiek atrasti jauni caurumi, kā apiet noteikumus". J. Hermanis: "Tam nespēj izsekot līdzi ne tikai sabiedrība, bet domāju, ka arī ne Finanšu ministrija. Tādēļ, domāju, valdība gada beigās varēs apgalvot, ka šis lēmums ir izpildīts, jo neviens nespēs pierādīt pretējo – dažādo izņēmumu un citu lēmumu dēļ būs ļoti sarežģīti pierādīt, ka tā tas nav."

Jānis Hermanis arī secina: "Aizsardzības izdevumu pieauguma dēļ mēs šobrīd virzāmies uz situāciju, kurā 4% budžeta deficīts būs "jaunais normālais". Nākamgad mēs plānojam aizņemties 1,6 miljardus eiro tikai tādēļ, lai pārfinansētu iepriekšējos aizņēmumus, un šie nākamā gada aizņēmumi būs jau par pavisam citām procentu likmēm, nekā tika ņemti agrākie. Procentu maksājumos par valsts aizņēmumiem mēs nākamajā gadā plānojam tērēt apmēram 600 miljonus eiro. Šādos apstākļos valsts nespēja jau šobrīd ierobežot vieglprātīgo tērēšanu rada lielas bažas un nozīmē, ka uz nākamo paaudžu pleciem tiks uzkrauti milzu parādi."

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas aug

Sabiedrisko mediju portālā "lsm.lv" 30. septembrī publicēts Latvijas Televīzijas raidījuma "Kas notiek Latvijā?" žurnālistu veiktais pētījums par to, cik daudz naudas valsts budžetā pamatfunkciju nodrošināšanai atvēlēts piemaksām, prēmijām un naudas balvām ministrijās un citās valsts iestādēs. No 149,4 miljoniem līdz 245,8 miljoniem eiro – tā septiņos gados pieaugusi šī summa. Medijs raksta, ka valdības lēmumi par nākamā gada budžetu pagaidām neparedz būtisku un plašu šo izdevumu samazinājumu, aprobežojoties ar novērtējuma prēmiju mazināšanu, turklāt arī tas pamatā atlikts uz 2027. gadu, nemazinot nevienlīdzīgumu starp dažādas turības iestādēm. Raidījuma "Kas notiek Latvijā?" rīcībā esošā informācija liecinot, ka uz valdības galda līdz šim nonākusi vien neliela daļa no valdošās koalīcijas apspriedēs aizvadītajā vasarā izskatītajiem priekšlikumiem, kas paredzēja gan būtisku piemaksu apjoma mazināšanu, gan atteikšanos no naudas balvām.

Valdība 26. augustā lēma par izdevumu samazinājumiem resoros un neatkarīgajās iestādēs, un šajā sarakstā atrodami apmēram 19,5 miljoni eiro, kas attiecināti uz atlīdzībām. Tomēr lielākoties izpaliek sīkāks atšifrējums, bet liela daļa samazinājumu saistās ar brīvo amata vietu mazināšanu, līdz ar to nav iespējams konstatēt, ciktāl tas skars piemaksas, naudas balvas un prēmijas, raksta "lsm.lv". Tikai zemkopības resora un Satversmes tiesas izdevumu izvērsumā lasāms, ka runa ir par šīm pozīcijām.

Finanšu ministrs no "Jaunās Vienotības" Arvils Ašeradens 24. septembra raidījuma "Kas notiek Latvijā?" diskusijā nav sniedzis skaidru atbildi, kāpēc piemaksas, prēmijas un naudas balvas nākamā gada budžeta piedāvājumā netiek mazinātas. 

Ašeradens atrunājies ar atlīdzību kopsummām un atlīdzību pieaugumiem drošības kontekstā, taču šajās atbildēs neizdalīja "bonusus" visos resoros. 

Uldis Augulis no Zaļo un zemnieku savienības apgalvoja, ka šis jautājums "bija uzlikts uz pannas", taču koalīcijas partneri nav spējuši par to vienoties, bet satiksmes ministrs Atis Švinka no "Progresīvajiem" atsaucās uz nepietiekamiem datiem.

Atlīdzību sistēmā valsts amatpersonām šobrīd iespējamas 23 dažādas piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Starp tām ir vairākas specifiskas, ko attiecina uz šaurāku saņēmēju loku, piemēram, piemaksas par darbu īpašos apstākļos vai par noziegumu atklāšanu vai novēršanu. Tomēr liela daļa tiek maksātas daudzviet – prēmijas par ikgadējo novērtējumu, naudas balvas, piemaksas par nozīmīgu ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā. Nereti arī piemaksas par papildu pienākumu veikšanu un samaksa par virsstundām. Tādējādi šī atlīdzību daļa ietver gan objektīvus papildu maksājumus par specifisku darbu, tā laiku un apjomu, gan strīdīgākus "bonusus" papildus algām.

"Kas notiek Latvijā?" žurnālisti atgādina – pēc Valsts kases pārskatu datiem, 2019. gadā valsts pamatfunkciju veikšanai valsts pamatbudžetā ministrijām un pārsimt valsts iestādēm piešķirto atlīdzību kopsumma veidoja miljardu un 105 miljonus eiro. 2026. gadā atlīdzībām plānots tērēt jau miljardu un 907 miljonus eiro jeb pieaugums atlīdzībām šajā laika posmā būs bijis 802 miljonu eiro apmērā. Savukārt teju par simt miljoniem jeb gandrīz divām trešdaļām laika posmā no 2019. līdz 2025. gadam augusi arī piemaksu, prēmiju un naudas balvu kopsumma – no 149,4 miljoniem līdz 245,8 miljoniem eiro šogad.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
