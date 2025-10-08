Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien atvairīja visus 25 pretinieka metienus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa Pitsburgas "Penguins" komanda izcīnīja uzvaru.
"Penguins" izbraukumā ar rezultātu 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) uzvarēja Ņujorkas "Rangers" komandu.
Šilovs, kuram šī bija pirmā "sausā" spēle NHL pamatturnīra mačos, tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
"Penguins" galvenais treneris Dens Mjūss savā debijas mačā pie NHL kluba stūres tika pie uzvaras. Viņš iepriekšējās divās sezonās bija "Rangers" galvenā trenera asistents, tikmēr pie "Rangers" stūres ar zaudējumu debitēja Maiks Salivans, kurš pēdējās desmit sezonas vadīja tieši "Peguins".
Spēles rezultātu pirmā perioda pēdējā minūtē atklāja Džastins Brazo, bet nākamie vārti bija jāgaida līdz spēles 58. minūtei, kad ripu tukšos vārtos vēlreiz ieraidīja pirmo vārtu autors. Mājinieki vēlreiz vārtsargu Igoru Šestjorkinu mainīja pret sesto laukuma spēlētāju un Bleiks Lizots 59. minūtē atkārtoti iemeta ripu tukšos "Rangers" vārtos, panākot beigu rezultātu 3:0.
Nākamo spēli "Penguins" aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņēms Ņujorkas "Islanders" hokejistus.
