Romas pāvests Leons XIV ceturtdien uzsvēris ziņu aģentūru lomu postpatiesības pasaulē un brīdināja par briesmām, ko rada paļaušanās uz mākslīgo intelektu informācijas ieguvē.
"Pasaulei ir nepieciešama brīva, precīza un objektīva informācija," uzsvēra pāvests, uzrunājot ziņu aģentūru asociācijas "MINDS International" pārstāvjus. "Ar savu pacietīgo un rūpīgo darbu jūs varat darboties kā barjera pret tiem, kas, izmantojot seno melošanas mākslu, cenšas radīt šķelšanos, lai valdītu," norādīja katoļu baznīcas galva. Rūpīga, ētiski pamatota ziņu veidošana un izplatīšana ir pretlīdzeklis pret maldinošas un nevērtīgas informācijas vairošanos, viņš piebilda. Leons XIV norādīja, ka ziņu aģentūras un citi mediji saskaras ar krīzi un to tradicionālie modeļi, kas paredzēja darbības finansēšanu no reklāmu pārdošanas, kopš interneta parādīšanās ir sabrukuši, un mākslīgā intelekta roboti krasi samazina to cilvēku skaitu, kas apmeklē mediju tīmekļa vietnes. "Mākslīgais intelekts maina veidu, kā mēs saņemam informāciju un sazināmies, bet kurš to vada un kādiem mērķiem?" jautāja pāvests.
