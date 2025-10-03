Clear 6.2 °C
Elza, Ilizana
Rudens tumsa nav šķērslis — kā nodrošināt drošas vakara pastaigas ar suni

2025. gada 03. oktobris, 00:00
2025. gada 03. oktobris, 00:00
Foto: freepik.com/freepik

Iestājoties rudenim, dienas kļūst īsākas, un tumsa iestājas arvien agrāk, būtiski mainot ierasto pastaigu ritmu ar mājdzīvniekiem. T

as nozīmē, ka suņu saimniekiem jāpievērš pastiprināta uzmanība drošībai, lai pasargātu gan sevi, gan savu četrkājaino draugu no iespējamiem riskiem. Lai Tu būtu labāk sagatavojies šim periodam, ar praktiskiem padomiem, kā nodrošināt drošas vakara pastaigas ar suni, dalās Dino Zoo Pasaule eksperte, kinoloģe un suņu skolas vadītāja Tatjana Bodricka.

Kāpēc redzamība tumsā ir kritiski svarīga suņa drošībai?

Pirmais un galvenais drošības pamatprincips vakara pastaigu laikā ir redzamība. Pat ja suns ir lieliski apmācīts un paklausīgs, autovadītāji, velosipēdisti vai pat citi gājēji to tumsā var vienkārši nepamanīt. Suņa tumšais kažoks saplūst ar apkārtējo vidi, un pat gaišas krāsas apmatojums kļūst grūti saskatāms nepietiekamā apgaismojumā. 

Jāņem vērā, ka suņa reakcijas laiks un spēja novērtēt tuvojošos transportlīdzekļu ātrumu ir atšķirīga no cilvēka, tāpēc paļauties uz to, ka dzīvnieks pats pratīs izvairīties no briesmām, ir ļoti riskanti. Tādēļ redzamības nodrošināšana ir saimnieka primārais uzdevums, lai ikviena pastaiga beigtos bez starpgadījumiem. 

Bieži vien saimnieki maldīgi uzskata, ka pietiek ar ielas apgaismojumu, taču pat apgaismotās vietās var veidoties “aklās zonas” un ēnas, kur suns var kļūt neredzams. Vislabākais veids, kā parūpēties par redzamību, ir izmantot speciālu pastaigu aprīkojumu.

Kā atstarojošie pastaigu aksesuāri pasargā suni no negadījumiem?

Foto: dinozoo.lv

Mūsdienās ir pieejams plašs klāsts ar atstarojošām kaklasiksnām un aksesuāriem, kas ļais mīlulim būt pamanāmam jau no liela attāluma. Šie aksesuāri darbojas divējādi – pasīvi, atstarojot automašīnu lukturu vai citu gaismas avotu gaismu, vai aktīvi, paši izstarojot gaismu, kā to dara LED elementi. 

Izvēloties piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai savus pastaigu ieradumus, bet arī suņa kažoka garumu un ķermeņa uzbūvi, lai aksesuārs būtu labi redzams un netraucētu kustībām. Lai maksimāli uzlabotu redzamību, ieteicams apsvērt dažādus risinājumus vai pat tos kombinēt, piemēram, lietojot gan atstarojošu vesti, gan LED piekariņu. 

●       LED gaismas kaklasiksnas vai pavadas: nodrošina aktīvu apgaismojumu, kas ir redzams pat tad, ja uz suņa nespīd tieša gaisma. Šīs siksnas ir pieejamas dažādos režīmos – nepārtraukti degošas vai mirgojošas.

●       Piekaramie LED gaismas aksesuāri: nelieli, bet spoži gaismas elementi, ko var viegli piestiprināt pie suņa kaklasiksnas vai iemauktiem. Tie ir īpaši noderīgi garspalvainiem suņiem, kuru apmatojums var aizsegt daļu no kaklasiksnas.

●       Atstarojošas vestes vai apģērbs: šis ir ideāls risinājums īsspalvainiem suņiem vai tiem, kuriem vēsākā laikā nepieciešams papildu siltums. Veste nosedz lielu daļu ķermeņa, padarot suni ļoti labi pamanāmu no visām pusēm.

●       Atstarojoši elementi pavadām un iemauktiem: arī pavadas un iemaukti ar iestrādātiem atstarojošiem diegiem vai lentēm būtiski uzlabo kopējo redzamību, ļaujot citiem satiksmes dalībniekiem pamanīt ne tikai suni, bet arī attālumu, kādā tas atrodas no saimnieka.

Kādi vēl drošības aspekti jāņem vērā, plānojot vakara maršrutu?

Lai gan redzamības nodrošināšana ir primārais un svarīgākais solis, ar to vien nepietiek, lai vakara pastaigas būtu pilnībā drošas. Svarīga ir arī rūpīga maršruta plānošana un pareiza suņa uzvedības kontrole.

Foto: freepik.com/freepik

Tumšajā laikā pat labi zināma apkārtne var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus, piemēram, bedres uz ietves, nepamanīti šķēršļi vai pēkšņi parādījušies citi dzīvnieki. Tādēļ ir svarīgi izvēlēties pārdomātus un drošus pastaigu maršrutus, kas samazina riskus līdz minimumam. 

●       Apgaismoti pastaigu maršruti: priekšroka jādod labi apgaismotām un pazīstamām takām vai ietvēm.

●       Vienmēr vest pie pavadas: tumsā ir īpaši svarīgi suni vienmēr turēt pavadā, pat ja tas ir labi audzināts. Neparedzēts troksnis, pēkšņa gaisma vai meža dzīvnieka smarža var izprovocēt suni bēgt, un tumsā to atrast būs daudz grūtāk.

●       Izvērtēt šķirnes temperamentu: svarīgi atcerēties, ka dažādas suņu šķirnes uz tumsu un negaidītiem kairinātājiem var reaģēt atšķirīgi. Piemēram, medību suņiem, sekojot kādai smaržai, var ieslēgties instinkti, un tie var ignorēt saimnieka komandas. Savukārt sargsuņu šķirnes var kļūt nervozākas un aizdomīgākas pret svešiniekiem vai citiem suņiem. Tāpēc saimniekam ir jābūt īpaši vērīgam un jāparedz mīluļa iespējamā reakcija. 

Pareiza socializācija un apmācība ir atslēga uz prognozējamu uzvedību. Ja ir novērojamas uzvedības problēmas, Dino Zoo Pasaule suņu skola Rīgā, Krasta ielā 52 un Stirnu ielā 26 piedāvā profesionālas apmācības pieredzējušu kinologu vadībā. Tieši apmācības var sniegt neatsveramu palīdzību, iemācot sunim pamatkomandas un stiprinot saikni ar saimnieku, kas ir kritiski svarīgi, lai nodrošinātu kontroli stresa situācijās.

Kā sagatavoties neparedzētām situācijām tumsā?

Pat ar vislabāko plānošanu vakara pastaigās var gadīties negaidītas situācijas. Tumsā var būt grūtāk pamanīt pretī nākošu cilvēku ar suni, pēkšņi uz ceļa var izskriet kaķis, vai arī suns var nobīties no skaļa trokšņa. Saimnieka mierīgā un pārliecinātā attieksme palīdzēs arī sunim justies drošāk, tāpēc ir svarīgi sagatavoties un zināt, kā rīkoties. Lai sagatavotos jebkuram pavērsienam, ir ieteicams ievērot dažus drošības pamatprincipus.  

●       Svarīgāko komandu apgūšana. Ir būtiski pārliecināties, ka suns nevainojami izpilda tādas komandas kā “Sēdi!”, “Stāvi!” vai “Šurp!”. Kritiskā brīdī tas var novērst suņa izskriešanu uz braucamās daļas vai pasargāt no konflikta ar citu dzīvnieku.

●       Kārumu nodrošināšana. Līdzi paņemti suņu gardumi noderēs, lai ātri piesaistītu mīluļa uzmanību stresa situācijā vai atalgotu par pareizu rīcību, novēršot uzmanību no kairinātāja.

●       Drošības ekipējuma sagatavošana. Pastaigā svarīgi līdzi paņemt uzlādētu telefonu saziņai ārkārtas situācijās un nelielu kabatas lukturīti neapgaismotiem ceļa posmiem. Papildu sirdsmieram var apsvērt iespēju iegādāties pie kaklasiksnas piestiprināmu GPS izsekotāju, kas ļaus ātri noteikt suņa atrašanās vietu, ja tas pēkšņi aizbēg.

●       Miera saglabāšana. Saimnieka mierīgā un pārliecinātā attieksme ir signāls sunim, ka viss ir kārtībā. Ja saimnieks ir mierīgs, arī suns jutīsies drošāk un vieglāk nomierināsies.

●       Tuvinieku informēšana. Ja plānots doties tālāk no mājām vai pastaigu maršruts ved pa nomaļākām takām, ir ieteicams paziņot kādam plānoto maršrutu un aptuveno atgriešanās laiku.

Kur suņu saimnieki var meklēt profesionālu atbalstu?

Foto: freepik.com/freepik

Saimnieka atbildība un zināšanas ir labākais garants tam, lai tumšais rudens laiks nekļūtu par šķērsli priecīgām un aktīvām pastaigām ar savu mīluli. Ja Tev rodas papildu jautājumi par suņa uzvedību, piemērotākā aprīkojuma izvēli vai citiem mājdzīvnieku aprūpes aspektiem, noderīgu informāciju vienmēr var atrast, apmeklējot dinozoopasaule.lv, kur ir pieejami daudzpusīgi un noderīgi raksti par suņiem

Savukārt specifiskos veselības un drošības jautājumos vislabāko padomu sniegs Dino Zoo Pasaule veterinārās klīnikas profesionāļi, palīdzot rast labākos risinājumus ikvienam četrkājainajam draugam. 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

