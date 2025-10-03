Rudens tumsa nav šķērslis — kā nodrošināt drošas vakara pastaigas ar suni

Iestājoties rudenim, dienas kļūst īsākas, un tumsa iestājas arvien agrāk, būtiski mainot ierasto pastaigu ritmu ar mājdzīvniekiem. T
as nozīmē, ka suņu saimniekiem jāpievērš pastiprināta uzmanība drošībai, lai pasargātu gan sevi, gan savu četrkājaino draugu no iespējamiem riskiem. Lai Tu būtu labāk sagatavojies šim periodam, ar praktiskiem padomiem, kā nodrošināt drošas vakara pastaigas ar suni, dalās Dino Zoo Pasaule eksperte, kinoloģe un suņu skolas vadītāja Tatjana Bodricka.
Kāpēc redzamība tumsā ir kritiski svarīga suņa drošībai?
Pirmais un galvenais drošības pamatprincips vakara pastaigu laikā ir redzamība. Pat ja suns ir lieliski apmācīts un paklausīgs, autovadītāji, velosipēdisti vai pat citi gājēji to tumsā var vienkārši nepamanīt. Suņa tumšais kažoks saplūst ar apkārtējo vidi, un pat gaišas krāsas apmatojums kļūst grūti saskatāms nepietiekamā apgaismojumā.
Jāņem vērā, ka suņa reakcijas laiks un spēja novērtēt tuvojošos transportlīdzekļu ātrumu ir atšķirīga no cilvēka, tāpēc paļauties uz to, ka dzīvnieks pats pratīs izvairīties no briesmām, ir ļoti riskanti. Tādēļ redzamības nodrošināšana ir saimnieka primārais uzdevums, lai ikviena pastaiga beigtos bez starpgadījumiem.
Bieži vien saimnieki maldīgi uzskata, ka pietiek ar ielas apgaismojumu, taču pat apgaismotās vietās var veidoties “aklās zonas” un ēnas, kur suns var kļūt neredzams. Vislabākais veids, kā parūpēties par redzamību, ir izmantot speciālu pastaigu aprīkojumu.
Kā atstarojošie pastaigu aksesuāri pasargā suni no negadījumiem?
Mūsdienās ir pieejams plašs klāsts ar atstarojošām kaklasiksnām un aksesuāriem, kas ļais mīlulim būt pamanāmam jau no liela attāluma. Šie aksesuāri darbojas divējādi – pasīvi, atstarojot automašīnu lukturu vai citu gaismas avotu gaismu, vai aktīvi, paši izstarojot gaismu, kā to dara LED elementi.
Izvēloties piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai savus pastaigu ieradumus, bet arī suņa kažoka garumu un ķermeņa uzbūvi, lai aksesuārs būtu labi redzams un netraucētu kustībām. Lai maksimāli uzlabotu redzamību, ieteicams apsvērt dažādus risinājumus vai pat tos kombinēt, piemēram, lietojot gan atstarojošu vesti, gan LED piekariņu.
● LED gaismas kaklasiksnas vai pavadas: nodrošina aktīvu apgaismojumu, kas ir redzams pat tad, ja uz suņa nespīd tieša gaisma. Šīs siksnas ir pieejamas dažādos režīmos – nepārtraukti degošas vai mirgojošas.