Šīs nedēļas nogalē Biķernieku trasē Rīgā notiks vienas no pasaules nozīmīgākajām drifta autosacensībām – Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Starpkontinentālais kauss, kura uzvarētāji līdz ar F-1, rallija un citu disciplīnu laureātiem tiek sumināti lielajā gada noslēguma ceremonijā.
Piedalīsies 45 sportisti no 33 valstīm, viņu vidū arī Latvijas cerība Nikolass Bertāns, kurš pēc vairāk nekā gada izlaišanas atgriezies pie stūres jaunas komandas rindās.
Par pašlaik 20 gadus vecā Nikolasa Bertāna driftera dotībām ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā līmenī sāka runāt vēl tad, kad viņš knapi spēja aizsniegt mašīnas pedāļus, – 12 gadu vecumā amerikāņi bija gatavi sakārtot, lai izņēmuma kārtā atļauj latvietim startēt prestižajā "Formula Drift" seriālā ASV jau 14 gadu vecumā. Taču, kā jau tas bieži vien notiek, ar talantu vien šajā sportā ir par maz, jo nepieciešams arī finansējums. Iekļūšanai komandas sastāvā toreiz bija jāsarūpē pusmiljons eiro.
Bertāns apliecinājis sevi dažādās liela mēroga sacensībās. Iepriekšējo reizi Starpkontinentālais kauss risinājās pirms četriem gadiem, arī tad mači notika Rīgā, un Bertāns 16 gadu vecumā, būdams jaunākais braucējs, izcīnīja otro vietu, piekāpjoties tikai visu laiku titulētākajam drifterim īram Džeimsam Dīnam, kurš ir pieckārtējs "Formula Drift" čempions.
Pagājušā gada sākums Nikolasam Bertānam bija neveiksmīgs, mašīna nebija konkurētspējīga, un viņš paņēma pauzi braucēja karjerā, iesaistoties driftā kā padomdevējs jaunajiem braucējiem. Iespēju atgriezties pie stūres šovasar sniedza Kristaps Blušs, kurš pats agrāk startēja ļoti augstā līmenī, tiekot pat līdz goda pjedestālam "Formula Drift". Blušs uzņēma Bertānu savā komandā "HGK", kas ir drifta pasaulē plaši pazīstama platforma, pielāgojot automašīnas tieši šai autosporta disciplīnai.
Šogad savos vienīgajos mačos Eiropas čempionāta jeb "Drift Masters" posmā Rīgā Nikolass Bertāns izcīnīja trešo vietu.
"Braukšanas sajūtas nav aizmirsušās, bet jāaprod ar jauno komandu un tehniku, kas ir daudz advancētāka nekā mana iepriekšējā mašīna. Šobrīd mērķis ir nostabilizēties.
Vismaz viena pilna sezona jāstartē kādā lielākā čempionātā, lai atspertos tālākajam. Tagad tikai iesildāmies jaunajam cēlienam. Pagaidām par nākamo gadu precīzi neko nevaru pateikt, tas arī atkarīgs no budžeta, vai varēsim startēt, piemēram, Eiropas čempionātā," "Latvijas Avīzei" teica Nikolass Bertāns. Viņš ir vienīgais latvietis, kurš divas reizes kāpis uz pjedestāla Eiropas čempionāta posmā.
Sacensību organizatore Elīne Bluša norādīja, ka Latvijā ieradušies visi labākie Eiropas valstu drifta braucēji un arī spēcīgi citu kontinentu sportisti: "Brazīlis Džoau Barions atbraucu ar tehniskajiem noteikumiem neatbilstošu auto, bet kopš svētdienas ir pilnībā to pārtaisījis. Viņš ir ļoti populārs savā valstī, tāpēc būs arī daudz televīzijas cilvēku no Brazīlijas. Kopumā pieteikušies 150 mediju pārstāvji, un aptuveni simts ir ārzemnieki – no visām valstīm, no kurām būs sportisti." Latviju pārstāvēs arī 17 gadus vecais Daniels Baumanis.
Biķernieku trase ir izaicinoša
- Nikolass Bertāns, drifta braucējs: "Starpkontinentālais kauss ir FIA sacensības, kas notiek reizi gadā, un uzvarot kļūsti par pasaules drifta čempionu. Sacensības ir ļoti nopietnas. Braucēju sastāvs gan nav tik spēcīgs kā citos čempionātos, bet statusa iegūšanai – šis ir augstākais, kas var būt. Pagaidām vēl neesmu līdz galam gatavs, rit pēdējie darbi, mērķis ir būt uz pjedestāla. Pirms četriem gadiem biju otrais, gribētos uzlabot rezultātu, konkurence ir liela, vēl jāaprod ar jauno tehniku. Biķerniekos katru reizi viss sākas no jauna, trase ir ļoti mainīga, nav viegla, liela ietekme laikapstākļiem. Nokrišņi man pat palīdzētu. Biķernieku trase ir sirdij tuva, bet tiem, kas brauks pirmo reizi, tā noteikti šķitīs bīstama, ātra, ar lielu saķeri, seguma maiņas, arī reljefs nedaudz uz augšu un leju. Mums ir viena no interesantākajām drifta trasēm. Mājinieku priekšrocības gan ir tikai tādas, ka esam te jau braukuši un aptuveni zinām, ko sagaidīt, bet kopumā – visiem iespējas vienādas."
- Elīne Bluša, drifta organizatore: "Starpkontinentālais kauss notiks pēc četru gadu pārtraukuma. Šī pauze saistāma ar to, ka iepriekšējais starptautiskais "promouteris" bija no Krievijas, ar ko FIA bija noslēgusi līgumu uz trīs gadiem, (pēc kara sākuma Ukrainā) tas tika lauzts un konkursā meklēti jauni rīkotāji. Uzvarēja Latvijas organizatoru komanda, arī mums ir trīs gadu līgums. Cik zinu, vēl pretendentu lokā bija Čehija, Francija, Apvienotie Arābu Emirāti. Mūsu pluss ir pieredze, jo strādājam visās FIA oficiālajās sacensībās, organizējam "Drift masters" Rīgas posmu, kas ir viens no zināmākajiem Eiropas lielākajā seriālā."
