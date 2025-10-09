Mūzikas izdevniecības un ierakstu studijas "Mints Music" paspārnē izdota leģendārā alternatīvās mūzikas izlases "Ienāc ausīs" 35 gadu jubilejas izdevuma plate.
1990. gadā Rīgā izdotā izlase ir nozīmīga liecība par alternatīvo mūziku Latvijā 1980. gadu otrajā pusē. Izlasē iekļautas tādas indie, post-punk, new wave un elektroniskās mūzikas žanros muzicējošas grupas kā "Ģenerālis Burts", "Zig zag", "Aurora", "Linga", "Parks", "NSRD", "19 gadi pirms sākuma", "K Remonts" un Aigara Grāvera un Jura Riekstiņa projekts "2-atā".
Skaņu režisors Tālis Timrots, kas veicis šos ierakstus un arī pats izlasē dzirdams kā mūziķis un producents, ir veicis lielisku darbu, restaurējot un uzlabojot skanējumu no oriģinālajām master lentēm un visu noformējot skaistā plates jubilejas izdevumā ar vēsturiskajām fotogrāfijām un izvērstu mūzikas žurnālista un Dj Ulda Rudaka pavadošo tekstu.
"Gatavojot skņdarbus plates ražošanai, man bija iespēja izmantot tā laika oriģinālos divceliņu lentas ierakstus, no kuriem tika veiktas kopijas arī 1990. gada plates ražošanas izejmateriālam. Protams, nevar salīdzināt tā laika un šī brīža tehniskajās iespējas. Tomēr, ļoti būtiski ir tas, ka visas papildus pēcapstrādes ir veiktas ar tam īpaši paredzētas analogās tehnikas iesaisti. Tas ir ļoti niansēts un tanī pašā laikā samērā komplicēts darba process, lai pēc iespējas saglabātu autentisku tā laika skanējumu, ņemot vērā mūsdienu klausītāja prasības un veidojot daudz niansētāku kopējo skanējumu katram skaņdarbam atsevišķi," par jauno plati stāsta Tālis Timrots.
"Lietas dzīvo ar mums tik ilgi, vien kamēr dzīvs ir stāsts par viņām. Ir patīkami apzināties, ka pēc 35 gadiem vinila platei "Ienāc ausīs" atkal ir iespēja nonākt plašu atskaņotājos, par ko sapņojuši daudzi labas mūzikas cienītāji. Lai jauka klausīšanās, domās ceļojot 1990tajos un jautrās ballītēs draugu pulkā, vai vienkārši baudot mūziku ikdienas gaitās," turpina Tālis Timrots.
Jauno vinila plati var iegādāties Rīgas plašu veikalos, kā arī izdevniecības "Jersika Records" mājas lapā.
Izdevums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu