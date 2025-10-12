Brīvprātīgo cīnītāju rindās Ukrainā ir arī latviete Dana Liepiņa – jauna sieviete, kurai patīk zīmēt un rūpēties par dzīvniekiem, ziņo LTV. Liepiņa, karavīru vidū pazīstama ar iesauku “Ptaška”, uz Ukrainas fronti devās, vadoties no dusmām par netaisnību un vēlmes palīdzēt cilvēkiem, kurus karš bija padarījis bezspēcīgus.
Jau vairāk nekā pusotru gadu Dana brīvprātīgi karo Ukrainā, palīdzot ar droniem atklāt ienaidnieka pozīcijas.
Par viņu Latvijas Televīzija uzzināja nejauši – vienā no Krievijas propagandas kanāliem viņa tika nepamatoti iekļauta kritušo sarakstos. Dana par to tikai pasmējās: “Esmu dzīva un turpinu cīnīties!”
Dana dzimusi Latvijā, bērnību pavadījusi Olainē, bet kopš 10 gadu vecuma dzīvo Anglijā. Lai gan sarunvaloda ģimenē ir krievu, viņa sevi uzskata par latvieti – tas redzams arī uz viņas formas tērpa Ukrainas bruņotajos spēkos.
“Man ir Latvijas pase, un es jūtos piederīga valstij, kurā esmu dzimusi,”
saka Dana.
Kad sākās Krievijas iebrukums, Dana jutās bezspēcīga un dusmīga. Viņu iedvesmoja kāda bēgle no Luhanskas, kura stāstīja, ka viņas mājas vairs neeksistē. “Tad sapratu – ja man ir spēks un iespēja palīdzēt, tas ir jādara,” stāsta Dana.
Ārzemnieku leģionā viņa apguva kaujas mediķa prasmes, dienējusi 60. mehanizētajā brigādē, bet tagad strādā kā izlūks – ar dronu palīdzību novēro okupantu tehniku un kustības. “Es lidoju – tikai ar dronu. Piestāv perfekti,” viņa smejas.
Danas ikdiena frontē ir bīstama. Viņa atceras, kā ienaidnieka drons sekojis viņu mašīnai, vai brīdi, kad artilērijas šāviņš sprādzis dažus metrus no pozīcijas. “Tad saproti, cik plāna ir robeža starp dzīvību un nāvi. Sāc ticēt brīnumiem,” saka karotāja.
Lai tiktu galā ar redzēto, Dana zīmē un rotā karavīru atpūtas vietas. Viņa arī palīdz dzīvniekiem, cik vien var. “Kad redzi, cik daudz ir zaudējumu, vienīgais, ko vari darīt, ir turpināt strādāt vēl vairāk,” viņa atzīst.
Pēc kara Dana cer atgriezties Latvijā, no jauna apgūt valodu un, iespējams, turpināt dienestu armijā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
