Fog 7.1 °C
T. 08.10
Aina, Anete
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#partijas #saeima #vardarbība

Politiskais teātris ap konvenciju turpinās

LETA/Latvijas Avīze / Latvijas Avīze
2025. gada 08. oktobris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 08. oktobris, 00:00
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Ceļš uz dokumenta ratifikāciju Saeimā bija ilgs, bijušas un joprojām notiek protesta un atbalsta akcijas no dažādām grupām. Attēlā: pikets pie Ministru kabineta pret Stambulas konvenciju 2023. gada 8. augustā.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Ceļš uz dokumenta ratifikāciju Saeimā bija ilgs, bijušas un joprojām notiek protesta un atbalsta akcijas no dažādām grupām. Attēlā: pikets pie Ministru kabineta pret Stambulas konvenciju 2023. gada 8. augustā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Vakar valdības sēdē ministri uzklausīja labklājības ministra Reiņa Uzulnieka (ZZS) ziņojumu par to, ko Labklājības ministrija (LM) paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai.

Reklāma

Premjere Evika Siliņa ("JV") ir uzdevusi ZZS pārstāvošajam labklājības ministram Uzulniekam Saeimas komisijās un valdībā skaidrot paveikto, jo Labklājības ministrija bija konvencijas virzītāja un ir vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja. Ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā pausts, ka agrāk vardarbībā cietušie bieži palika vieni un neziņoja par viņiem nodarīto, tagad valsts reaģē – policijas rīcība ir aktīvāka un iestādes strādājot daudz ciešākā sadarbībā. LM uzskata, ka kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne, ka vardarbība nav privāta lieta, bet gan nopietns noziegums. Cilvēki arvien biežāk ziņo par piedzīvoto, saprotot, ka tā nav norma un ka valsts rīkosies, lai aizsargātu.

Tiesneši, prokurori, policisti regulāri apgūst mācības, kā rīkoties vardarbības gadījumos. Pēdējos gados pieaugusi valsts iesaiste vardarbības novēršanā, paplašināti atbalsta pakalpojumi un nostiprināta tiesiskā aizsardzība, pausts ziņojumā.

Ziņojumus sniedza arī Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Valdībā notika vairāk nekā divu stundu ilga diskusija.

Tieslietu ministrija uzsvēra, ka Krimināllikumā iestrādāti būtiski grozījumi – ieviests pants par cietsirdību un vardarbību pret tuvinieku, paplašināts "vardarbības ģimenē" tvērums, noteikti bargāki sodi, kriminalizēta emocionālā vardarbība, kā arī kriminālprocess par vardarbību ģimenē turpmāk sākams arī bez cietušā rakstveida iesnieguma. Noteikta administratīvā atbildība par seksuālu uzmākšanos un pilnveidota pagaidu aizsardzības pret vardarbību kārtība, bet Tieslietu akadēmija nodrošina mērķētas mācības tiesnešiem un citiem speciālistiem. Iekšlietu ministrija informēja par elektroniskās uzraudzības piemērošanu personām ar augstu vardarbības risku un par policijas apmācību intensificēšanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norādīja, ka lietu skaits par vardarbību pieaug.

Vienlaikus ministriju pārstāvji iezīmēja vairākus aspektus, pie kuriem vēl nepieciešams darbs, – pedagogu kompetenču stiprināšanas nepieciešamība, vienotas prakses izveide policijā, atalgojuma un supervīziju nepietiekamība speciālistiem, kā arī nevienmērīga pašvaldību atbalsta apmaksa cietušajiem.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināja nekavēt sāktās pārmaiņas un atzina, ka pēc konvencijas ratifikācijas ir pieaugusi ziņošana par noziegumiem un kliedēts priekšstats, ka vardarbība ģimenē ir "privāta lieta".

Ārlietu ministre Baiba Braže ("Jaunā Vienotība") uzsvēra, ka iespējamā izstāšanās no Stambulas konvencijas radītu negatīvas sekas Latvijas starptautiskajai reputācijai – Eiropas Padomes dalībvalstu vairākums konvenciju ir ratificējis, un atteikšanās no tās sūtītu pretrunīgu signālu par valsts apņēmību cīnīties pret vardarbību.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

ZZS pārstāvošie zemkopības un ekonomikas ministri pauda viedokli, ka konvencija šķeļ sabiedrību, izskanēja pārmetumi, ka konvencija popularizējot sociālos dzimumus. Ārlietu ministre B. Braže iebilda – Stambulas konvencijas pielikums paredz, ka netiek mainīta dzimumu definīcija.

Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde ("JV") valdības sēdē teica, ka Izglītības un zinātnes ministrija nepopularizē "dzimtes ideoloģiju". Ministre atgādināja, ka Uzulnieks intervijā Latvijas Televīzijā apgalvojis, ka IZM ir viena no tām, kas ar savu rīcību pārkāpusi konvencijai pievienoto deklarāciju. Saistībā ar to Melbārde prasīja sīkāku skaidrojumu. Viņa aicināja vēlreiz pārliecināties, kas ir rakstīts izglītības standartā un saturā, un "likt galdā faktus". Ja šie fakti esot divi pētījumi – fundamentālie un lietišķie –, tad Melbārde aicināja apzināties, kas ir fundamentālo pētījumu uzdevums. Proti, tie ir domāti, lai radītu jaunas zināšanas, pētītu sociālās parādības, sabiedrību, tās uzvedību un tamlīdzīgi. "Tātad pētījumi pēc savas būtības nav saistīti ar noteiktas ideoloģijas popularizēšanu," uzsvēra Melbārde. 

Viņa salīdzināja – ja tiek pētīts, piemēram, holokausts vai staļinisms, tad tas nenozīmē, ka tie tiek popularizēti. Viņa uzsvēra, ka pētījuma veikšana nav arguments tam, ka IZM popularizē "dzimtes ideoloģiju".

Uzulnieks apliecināja, ka runa patiešām ir par diviem pētījumiem – "Antidženderisms Latvijā" un "Neheteronormatīvās ģimenes", katram pētījumam izmaksājot 300 000 eiro. "Manuprāt, tad, kad valstī ir jātaupa, mums šādi pētījumi nebūtu jāveic," teica ministrs, konkrēti neprecizējot, kā tas popularizē "dzimtes ideoloģiju". Uzulnieks sprieda, ka Stambulas konvencijai sākotnēji bijusi nozīmīga loma vardarbības mazināšanas politikas attīstībā Latvijā – pateicoties tai, Latvijā apstiprināts vardarbības novēršanas plāns 2024.–2029. gadam. Taču tagad konvencija esot kļuvusi par šķeļošu simbolu, no tās varot atteikties, jo viss nepieciešamais vardarbības mazināšanai esot paveicams ar vietējiem dokumentiem. "Ir bijis grūdiens, lai mazinātu vardarbību. Ja šis simbols šķeļ sabiedrību, tad, ja deputāti lems izstāties, varbūt tas būs labāk," sprieda politiķis. "[Konvencija] ir aizgājusi nepareizā virzienā ideoloģiju dēļ, kuru, es piekritīšu, šajā konvencijā nevar atrast. Tā kļuvusi kā simbols un lamuvārds," klāstīja politiķis. Viņš pauda pārliecību, ka daļa organizāciju cenšoties izmantot konvenciju, lai virzītu noteiktu ideoloģiju, piemēram, par sociālo dzimumu.

Premjere Evika Siliņa vakar sociālajā tīklā "X" raksta: "Politiskā teātra dēļ par un ap Stambulas konvenciju patiesie zaudētāji nav politiķi vai koalīcija – tā ir mūsu sabiedrība, līdzcilvēki, kuri savās ģimenēs ir saskārušies ar vardarbību. Tie, kuri bijuši pietiekami drosmīgi, lai meklētu palīdzību, šobrīd piedzīvo to, kā viņu pieredze tiek izmantota politiskām cīņām. Tas ir nežēlīgi."

Sociālā tīkla ierakstam pievienotajā videouzrunā Siliņa saka: "Man ļoti negribētos, ka šajā visā politiskajā teātrī cieš tās ģimenes, sievietes un bērni, kuri ir uzticējušies valstij, kuri ir uzticējušies politiķiem, kas ir devuši solījumu, ka viņi iestāsies par šīm ģimenēm." 

Premjere norāda, ka vardarbība ģimenē ir ļoti nopietna lieta, kas neveicina veselīgas attiecības ne darbā, ne citur. 

Viņa gribētu izdarīt visu, kas ir viņas spēkos, lai tām ģimenēm un cilvēkiem, kuri ir uzticējušies valstij un arī tām institūcijām, kas ir palīdzējušas, būtu pienācīgs atbalsts. Premjere to nevarēšot izdarīt viena. "Man vajag citus atbalstītājus, man vajag ministrus, man vajag tādus atbalstītājus arī sabiedrībā, kas saprot un neklusē tad, kad otru sit," pauž Siliņa.

Valdības sēdes laikā premjere iekļāva papildinājumu protokollēmumā, kas cita starpā paredzēja Ministru kabinetam neatbalstīt Latvijas izstāšanos no konvencijas. To atbalstīja visi klātesošie ministri, izņemot Uzulnieku, ekonomikas ministru Viktoru Valaini (ZZS), kā arī zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS), kuri atturējās.

Zaļo un Zemnieku savienības vakar pēc valdības sēdes izplatīja publisku paziņojumu, kurā raksta, ka ZZS ministri otrdien valdības sēdē uzsvēruši, ka valdība un arī visi Saeimas deputāti ir vienoti vardarbības apkarošanā. "ZZS pārraudzībā esošā Labklājības ministrija ir paveikusi nozīmīgu darbu vardarbības ģimenē un pret sievietēm mazināšanā, un turpinās to darīt arī turpmāk. [..] Savukārt ZZS ministri neatbalstīja premjeres priekšlikumu papildināt informatīvo ziņojuma protokollēmumu ar tekstu, ka Ministru kabinets ir pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, un balsoja pret šo dokumentu, jo ZZS uzsver, ka Latvijā kā parlamentārā valstī valdībai nav jāiejaucas Saeimas darbā, kurā notiek politiskās diskusijas par šiem jautājumiem," raksta partijas pārstāvji.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Stambulas konvencija
Tēmturi
#partijas #saeima #vardarbība
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma