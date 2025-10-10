Spēkā stājies vismaz 31 tiesas spriedums, ar kuru valstij uzlikts pienākums atlīdzināt likvidējamai "ABLV Bank" vismaz 4,2 miljonus eiro par nelikumīgu arestētās mantas glabāšanu, vēsta žurnāls "Ir".
Šajās lietās lēmumi par aresta uzlikšanu mantai piemēroti no 2016. līdz 2020. gadam. Vairumā lietu pienākums atlīdzināt izdevumus ir Valsts policijai (VP) par vairāk nekā četriem miljoniem eiro. Izdevumi segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Četrās lietās izdevumi jāatlīdzina arī citām iestādēm – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) 158 000 eiro, Ģenerālprokuratūrai 21 700 eiro un Valsts drošības dienestam 27 000 eiro. Žurnāls ziņo, ka izskatīšanā apgabaltiesā atrodas vēl astoņas lietas, kurās pieteikto izdevumu apmērs VP ir aptuveni 1,3 miljoni eiro. "ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ("FinCEN") 2018. gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. 2024. gada septembrī "FinCEN" paziņoja par rosināto sankciju pret "ABLV Bank" atcelšanu.
