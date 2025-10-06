TV kanāla 360 un Tet veidotā raidījuma "Sapnis citā Amerikā" vadītājs Lauris Reiniks, viesojoties Ņujorkā, satikās ar latviešu izcelsmes uzņēmēju Sarmu Melngaili – sievieti, kuras dzīvesstāsts divreiz nonācis pasaules uzmanības centrā. Pirmo reizi tā bija spoža veiksme, kad viņas vegānu restorāni kļuva par kulta vietu un piesaistīja Holivudas zvaigznes, bet otro reizi – kad skaļais skandāls, kas pārtapa "Netflix" dokumentālajā seriālā "Bad Vegan".
Sarma bija Ņujorkas sabiedrības epicentrā. Viņas restorāni "Pure Food and Wine" un "One Lucky Duck" bija vieni no pirmajiem vegāniskajiem augstās klases restorāniem, kas iekļuva Forbes un New York Magazine labāko sarakstos. Tur regulāri viesojās Aleks Boldvins, Vudijs Harelsons un Ouens Vilsons, un Melngaile tika dēvēta par "zaļā dzīvesveida ikonu".
Taču 2016. gadā viss sabruka. Pēc laulībām ar noslēpumainu vīrieti, kurš ar manipulācijām pārņēma viņas dzīvi un pat solīja padarīt viņas suni nemirstīgu, Sarma nonāca milzu parādos un bēgļu statusā. Šis stāsts kļuva par pamatu četru sēriju "Netflix" seriālam "Bad Vegan", kas 2022. gadā kļuva par vienu no skatītākajiem platformas darbiem – pirmajās piecās dienās tas sasniedza 7 miljonus skatījumu stundu un iekļuva globālajā Top 10.
Sarunā ar Lauri Reiniku Sarma atzīst, ka piekritusi filmēties tikai viena iemesla dēļ – lai atmaksātu parādus saviem darbiniekiem. Viņa atklāj, ka saņemtā summa – 75 tūkstoši dolāru – pilnībā tika novirzīta algu segšanai, jo smagākais, kas gulējis uz sirdsapziņas, bija tieši parāds cilvēkiem, kas palikuši bez ienākumiem. Viņai pašai no tā neesot bijis nekāda labuma.
Par pašu seriālu Melngaile izsakās ļoti kritiski, uzsverot, ka tajā patiesība nav atklāta. “Dokumentālais seriāls tika izveidots tā, lai izklaidētu, bet ne izskaidrotu, kas patiesībā notika. Viņi neintervēja psihologus, neparādīja, kā šādas manipulācijas ar cilvēkiem notiek. Rezultātā tika radīts priekšstats, ka es pati piedalījos visā šajā haosā. Man tas lika justies pretīgi," atceras Sarma.
Jautāta, kā viņai lika justies seriālā attēlotais, Sarma neslēpj, ka jutusies pazemota, taču šī pieredze pavērusi arī citu ceļu – daudzi cilvēki raksta viņai sociālajos tīklos un dalās līdzīgās pieredzēs. "Katru dienu kāds man uzraksta un stāsta, ka saprot mani vai ka viņu tuvinieks nonācis līdzīgā situācijā. Tad es jūtos noderīga, ja varu palīdzēt. Tā sajūta man nozīmē visvairāk."
