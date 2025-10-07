"Ride" iebilst pret SM rosināto velosipēdu klasifikāciju Ceļu satiksmes likumā

Koplietošanas "e-velosipēdu" operators "Ride Mobility" (SIA "Ride") iebilst pret Satiksmes ministrijas (SM) rosinātajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā un aicina velosipēdu nesadalīt trīs apakškategorijās, liecina SIA "Ride" valdes priekšsēdētāja Edgara Jākobsona vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai rakstītais.
Jākobsons vēstulē aicina neapstiprināt SM priekšlikumu sadalīt velosipēdu trīs apakškategorijās - "velosipēds", "elektrovelosipēds" un "pašgājējs velosipēds".
"Ride" valdes priekšsēdētājs norāda, ka šobrīd plānotās izmaiņas tiekot virzītas pārāk sasteigti, radot risku pieļaut būtiskas kļūdas un var izraisīt arī nelaimes gadījumus.
Jākobsons atzīmē, ka "Ride" piekrīt, ka klasifikācijas precizēšana ir nepieciešama, taču tā esot jāveic rūpīgi izstrādātā, datiem pamatotā procesā, nodrošinot viennozīmīgu terminoloģiju un lietošanas nosacījumus. "Līdz šim ir notikusi tikai viena domnīcas sesija, kurā sniedzu virkni priekšlikumu, kas būtu jāņem vērā, lai izveidotu pareizi nodefinētu un visiem saprotamu klasifikāciju," pauž Jākobsons.
Vēstulē arī teikts, ka "L1e-A klases" "pašgājēji velosipēdi" joprojām esot mazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks, kura maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, bet motora jauda - 1000 vatus.
Viņš akcentē, ka "Ride" izmantotie "Yadea Q20" "pašgājēji velosipēdi" atbilst šai klasifikācijai, un to jauda esot tikai 460 vati. "Ja normatīvi noteiktu, ka "pašgājējs velosipēds" drīkst pārvietoties tikai pa braucamo daļu, tad, ņemot vērā šo transportlīdzekļu raksturu, būtu liels risks palielināt satiksmes negadījumu skaitu," pauž Jākobsons.
Viņš skaidro, ka racionāls risinājums būtu atļaut "pašgājējiem velosipēdiem" primāri pārvietoties pa veloceliņiem, bet, ja veloceliņu nav, tad izmantot braucamo daļu vai ietvi, izvērtējot satiksmes intensitāti. Pārvietojoties pa ietvi, vienmēr jāievēro princips, ka gājējiem ir priekšroka, un jāpielāgo braukšanas ātrums, norādīts vēstulē.
"Jau šobrīd Rīgas domes saistošie noteikumi vēsturiskajā centrā nosaka ātruma ierobežojumu līdz 20 kilometriem stundā, un "Ride" šo prasību ievēro," pauž Jākobsons.