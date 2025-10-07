Brāļi Kārlis un Jānis Reišuļi kopā ar Paulu Jonasu svētdien ASV izcīnīja devīto vietu Nāciju kausā motokrosā, kas ir visu laiku otrs labākais sasniegums Latvijas motokrosa vēsturē.
Lai arī rezultāts cienījams, tomēr paliek arī vilšanās sajūta, jo vēl aptuveni desmit minūtes pirms noslēdzošā brauciena beigām Latvija atradās septītajā vietā, kas būtu jauns rekords un komandas mērķa piepildījums.
Kvalifikācijā Latvijai 11. vieta un tāda pati arī pēc pirmā pamatsacensību brauciena, kurā startēja MXGP un MX2 klases, attiecīgi Latvijai abi brāļi, Kārlim ieņemot 19., bet Jānim 27. vietu (viņš pēc pirmā apļa bija tikai 36. pozīcijā, tad uzkāpa līdz 24., bet beigās noslīdēja zemāk). Otrajā braucienā (MX2 + MXOpen) cīņā iesaistījās Jonass, kurš turējās ap desmito pozīciju, beigās gan palaižot garām mājinieku Kūperu, savukārt J. Reišulis sīvā cīņā ar vairākiem konkurentiem noturēja 17. pozīciju. Kopvērtējumā Latvija pakāpās uz septīto vietu, divus punktus priekšā Slovēnijai! Tiesa, diezgan droši varēja prognozēt, ka slovēņi, kuriem vājākais posms abus braucienus jau bija veicis, bet pēdējā startēs titulētais Tims Gajsers, mūsējiem aizies garām. Tāpēc pirms MXGP un MXOpen klašu brauciena atlika cerēt uz kādu citu augstāk esošu komandu neveiksmi. Un tāda arī atnāca – spānis Ruvens Fernandess ceturtajā aplī piedzīvoja smagu kritienu un izstājās, Latvijai vēl četrus apļus pirms beigām virtuālajā kopvērtējumā saglabājot septīto pozīciju. Diemžēl Jonasam un K. Reišulim, kurš pirmo reizi šāda līmeņa sacīkstēs brauca ar lielo 450 kubikcentimetru motociklu, spēki izsīka, abiem pēdējos apļos palaižot garām vairākus konkurentus un finišējot attiecīgi 17. un 24. vietā, bet kopvērtējumā komandai noslīdot uz devīto pozīciju. Tikai četrus punktus priekšā Zviedrija, kuru uz augšu pavilka Īzaks Giftings, un divus Šveice, kas pirms pēdējā brauciena bija vien 12. vietā... No Jonasa teiktā var noprast, ka īsti labi mūsējie ātrajā trasē tomēr nejutās. "Septītā vieta MXOpen klasē vēl būtu okei, bet es varu labāk. Šī mums bija pirmā reize šeit un es tā arī neatradu tās sajūtas trasē, lai brauktu tā, kā es varu braukt," sacīja Latvijas komandas pieredzējušākais vīrs.
Par Nāciju kausa ieguvējiem otro gadu pēc kārtas kļuva brāļi Džets un Hanters Lorensi no Austrālijas, kopā ar Kailu Vebsteru Hanters uzvarēja divos, bet Džets vienā no braucieniem, Austrālijai sacensības beidzot ar 19 punktiem. Par otro vietu jau bija sīvāka cīņa – amerikāņiem un francūžiem ar šī gada pasaules čempionu Romēnu Fevru priekšgalā, nopelnot pa 33 punktiem, bet, pateicoties papildu rādītājiem, otro vietu ieņemot mājiniekiem. A finālā startēja 20 komandas.
Tikmēr Beļģijā notika neoficiālais Nāciju kauss junioriem, kur "Coupe Open" klasē uzvarēja Edvards Bidzāns, Latvijai pirmajai esot arī komandu vērtējumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu