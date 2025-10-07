Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien paziņoja, ka Krievijas bezpilota lidaparātos un raķetēs, ar kurām nedēļas nogalē tika apšaudīta Ukraina, atrasti desmitiem tūkstošu ārzemju detaļu, daļa no tām ražotas Rietumos.
"Naktī uz 5. oktobri masveida kombinētā uzbrukumā Ukrainai Krievija izmantoja 549 ieroču sistēmas, kurās bija 102 785 ārvalstīs ražotas detaļas," sociālajos tīkos paziņoja Zelenskis.
Tajā naktī Krievija uz Ukrainu izšāva gandrīz 500 bezpilota lidaparātus un vairāk nekā 50 raķetes, nogalinot piecus cilvēkus - tostarp rietumu Ļvivas apgabalā simtiem kilometru attālumā no frontes līnijas - un nodarot kaitējumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Uzbrukumā pārtvertās dronu un raķešu daļas nāca "no ASV, Ķīnas un Taivānas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Šveices, Japānas, Korejas Republikas un Nīderlandes uzņēmumiem", sacīja Zelenskis.
Starp tiem bija pārveidotāji, sensori un mikrodatori, viņš piebilda, brīdinot, ka Ukraina gatavo jaunas sankcijas pret iesaistītajām personām.
Lielbritānijas valdība paziņoja, ka tā Ukrainas apsūdzības uztver "neticami nopietni".
"Sankciju neievērošana ir nopietns pārkāpums, par ko var sodīt ar lieliem finansiāliem sodiem vai kriminālvajāšanu," pavēstīja Londona.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
