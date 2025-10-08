No amatvietām bezatbildīgi atlaisti augsta stāvokļa ieņēmēji, Sabiedriskās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis un padomes loceklis Jānis Eglītis. 

Savās vietās abi puiši bija laimīgi – kaut nevarēja komentēt un nedrīkstēja ietekmēt Latvijas Televīzijas un valsts radiofona programmu saturu, tomēr žurnālisti vienmēr ieklausījās viszinīgo SEPLP profesionāļu domās un izteiktos vērtējumos, ieķemmējot glāzīti šartrēzes. Eglītis bija iekrājis pamatīgu pieredzi kā slavenība – kūtrākais TV3 ziņnesis, bet priekšsēdētājs kalpojis gan par prezidenta siksni, Vējoņa preses sekretāru, gan par radiosiksni LR vadībā. Tagad kvalificēti profiņi izmesti kā divi kaimiņjanči, iepriekšējie virzītāji uz amatiem uzskatījuši par nepieciešamu atbrīvoties no abiem subjektiem. Bez pārspīlējuma runājot, arī Sabiedriskās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes nozīme ir tikpat būtiska kā padomju loma Latvijas augstskolās un klīniskajās slimnīcās – kā piektajam ritenim. SEPLP ir augstākais punkts nepārrredzamā sabiedrisko mediju, Zaķusalas un Doma laukuma, priekšniecības un uzraudzības virtenē. Tur ir ombuds, piecas valdes locekles, LSM galvenā redaktore, vesels pulks zemākstāvošu redaktoru, struktūrvienību vadītāju, kanālu direktrišu. Taču tieši šo divu LTV un radiomājas ģenerāļu atlaišana ir liels zaudējums valsts uzraugu dienestā un komandējošā sistēmā. Viņi bija vadošā kavalērija cīņā par krievu valodas saglabāšanu LTV un LR programmās. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē