Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, piektdien paziņojusi Norvēģijas Nobela komiteja.
Mačado godalgota "par nenogurstošu darbu, veicinot Venecuēlas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības, un par cīņu, lai panāktu taisnīgu un mierīgu pāreju no diktatūras uz demokrātiju", norādījusi komiteja.
Viņa ir "galvenā, vienojošā figūra politiskajā opozīcijā, kas reiz bija dziļi sašķelta - opozīcijā, kas atrada kopsaucēju prasībā pēc brīvām vēlēšanām un pārstāvības valdības", sacīts komitejas paziņojumā.
Šogad Nobela Miera prēmijai izvirzīti 338 kandidāti, tai skaitā 244 fiziskas personas un 94 organizācijas.
Pērn prēmijai tika izvirzīti 286 kandidāti, bet rekorddaudz pieteikumu - 376 - tika saņemti 2016. gadā.
Nobela prēmijas statūti noteic, ka prēmijas kandidātu vārdi tiek turēti slepenībā 50 gadus. Tomēr tie, kas ir tiesīgi pieteikt kandidātus, piemēram, iepriekšējie prēmijas laureāti, ministri un deputāti no visas pasaules, kā arī atsevišķu universitāšu profesori, var publiski atklāt, ko pieteikuši balvas saņemšanai.
Saskaņā ar mediju ziņoto šogad prēmijai tika izvirzīts arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš vairākkārt izteicies, ka ir pelnījis šo balvu par vairāku konfliktu izbeigšanu. Tramps apgalvo, ka, pateicoties viņam, izbeigti vismaz astoņi kari.
Pērn Nobela Miera prēmija tika piešķirta atombombardēšanu pārdzīvojušo japāņu organizācijai "Nihon Hidankyo" par tās centieniem panākt no kodolieročiem brīvu pasauli.
Nobela Miera prēmija pirmo reizi tika pasniegta 1901. gadā, un to iedibināja dinamīta izgudrotājs zviedrs Alfrēds Nobels.
Balvas tiek piešķirtas arī par sasniegumiem medicīnā, fizikā, ķīmijā, literatūrā un ekonomikā. Atskaitot ekonomikas balvu, visas pārējās iedibināja Nobels.
Nobela prēmijas ieguvēji līdz ar diplomu un zelta medaļu saņem apmēram miljonu eiro vērtu naudas balvu.
Šonedēļ jau tika paziņoti Nobela prēmiju ieguvēji medicīnā, fizikā, ķīmijā un literatūrā, un pirmdien tiks nosaukts balvas ieguvējs ekonomikā, noslēdzot šī gada Nobela prēmiju sezonu.
