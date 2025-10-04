Auces pilsētas bibliotēkas vadītāja Kristiāna Eņģele ar lepnumu teic, ka šogad ir bibliotēkas simtgades jubilejas gads, turklāt pirms gada šāda apaļa jubileja tika svinēta arī pašai Auces pilsētai.
Tieši bibliotēka bijusi viena no pirmajām iestādēm, kas tur dibināta un izdzīvojusi visus šos laikus, tiesa – mainoties līdzi laika garam. "Jubilejas svinību reizē saņēmām daudz labu un atzinīgu vārdu no saviem lasītājiem, kas rada stimulu un prieku strādāt tālāk," gandarīta Kristiāna. Šobrīd bibliotēku apmeklējot ap 700 lasītāju, kuri esot priecīgi par plašo preses klāstu, ko lasot gan uz vietas lasītavā, gan ņemot mājās, kā arī novērtējot to, ka bibliotēkā iespējams paņemt izlasīt gandrīz visu jaunāko literatūru. Pēc jaunajām grāmatām pat veidojoties rindas, sevišķi cieņā esot detektīvi.
Bibliotēkā izveidota arī izstāžu telpa, kurā bibliotekāres izstādot dažādus vietējo aucenieku radošos darbus, kolekcijas un rokdarbus. Īpaši Aucē uzteicot arī bibliotēkas novadpētniecības telpu, kurā varot iepazīties ar pilsētas vēsturi un tās cilvēkiem, bibliotekāres priecājoties, ja vietējie savus senos fotoalbumus nevis sadedzina, bet atnes uz mazo muzeju. Ļoti atsaucīgi tiekot novērtētas arī publikācijas sociālajos tīklos par Auces vēsturiskajiem namiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.
Grāmatas. Plaša iekšējā pasaule
Bibliotēkā strādāju jau piecpadsmit gadus un jūtos šeit ļoti organiski, jo grāmatas visu dzīvi, cik sevi atceros, bijusi svarīga manas dzīves daļa. Bibliotēkas darbā gandarījumu gūstu darbā ar lasītājiem, iesakot un apspriežot izlasīto, mēģinot atrast katram tieši to, kas konkrētajam cilvēkam varētu patikt, tomēr pašai jautājums par mīļākajām grāmatām vienmēr ir sarežģīts. Ja nelasītu, tad droši vien būtu pavisam citāds cilvēks. Bērnībā, bez šaubīšanās varu teikt, tās bija Džeralda Darela grāmatas, kas tika pārlasītas neskaitāmas reizes. Tagad mana topa augšgalā ir Žaumes Kabrē grāmata "Es atzīstos", bet pēdējā no izlasītajām grāmatām, kuru sauktu par savējo, ir Sāras Baumes "plūst virst krist vīst", kuras galvenais varonis ir Rejs, 57 gadus vecs vīrietis, pilnīgi viens šajā pasaulē, bez sociālām iemaņām, tāds, no kura, garām ejot, mēs novēršam skatienu. Un tad viņš savā vientulībā satiek suni vienaci, kurš kļūst par galveno dzīves draugu un kuram uztic visu, kas ar viņu noticis, un piedzīvo savu atlikušo dzīvi, pamanot un izjūtot tik daudz ko tādu, kam mēs bieži vienkārši paskrienam garām. Pēc grāmatas izlasīšanas, līdzīgus cilvēkus uz ielas sastopot, padomāju par to, ka varbūt arī viņiem ir tā plašā iekšējā pasaule, par kuru, no ārpuses skatoties, pat nespējam nojaust.
29. oktobrī bibliotēkā gaidīsim tikšanos ar rakstnieku Gunti Tāleru, kura grāmatas mūsu lasītāji ir iecienījuši.
Teātris. Ārpus ikdienas
Teātris ir svētki un izraušanās ārpus ikdienas, tas valdzina gan ar savu atmosfēru, gan izrādēm, pēc kurām vēl kādu laiku jādzīvo pārdomās. Tā nu sanācis, ka abas pēdējās iepriekšējā sezonā redzētās izrādes bija pamelnas komēdijas – "Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu" Dailes teātrī un "Lai dievs stāv tev klāt, tu, nabaga cietēj!" Jaunajā Rīgas teātrī. Skatoties šīs izrādes, vajadzētu atstāt mājās savus aizspriedumus, stereotipus un padomāt par to, cik viss ir relatīvs un nekas jau nav tikai balts vai melns. Domāju, ka par notikumu Auces iedzīvotājiem kļūs izrāde mūsu bibliotēkā – 24. novembrī gaidām Mārtiņa Vilsona radīto dzejas izrādi "Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi".
Koncerti. Atraktivitāte
Vasara ir brīvdabas pasākumu laiks, un mans pēdējais apmeklētais koncerts bija Jaunpils svētkos notikusī "Dzelzs vilka" uzstāšanos, kas kā parasti bija atraktīva. Ceru, ka šosezon atkal nokļūšu kādā "Latvian Blues band" koncertā, jo, manuprāt, šī ir grupa, kas dzīvo ar savu mūziku un tāpēc neatstāj vienaldzīgus arī klausītājus.
Izstādes. Pozitīvas emocijas
Visas vasaras garumā ļoti uzrunāja Auces Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "Atver logu pasaulei", kur 41 bērna radošie veikumi bija apskatāmi mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā. Tiešām pārsteidz un sajūsmina bērnu radošums, kā arī vēlme darboties. Tā vasaru pavadījām telpās skaistu gleznu sabiedrībā un priecājāmies par apmeklētāju pozitīvajām emocijām, izstādi apskatot.
