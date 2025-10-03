Eiropa kaut kur ne tajā virzienā aizgājusi tieši vērtību jautājumā – tā TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" secina labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS). Runājot par jaunajām ģimenēm un finansiālo atbalstu mājokļa iegādei reģionos, ministrs uzsver ģimeniskuma nozīmi un apliecina, ka viņam pašam kā trīs bērnu tēvam ģimene esot pirmajā vietā. Taču tajā pat laikā Uzulnieks zina teikt, ka tā nav visiem.
"Ir skola, darbs, karjera, ceļošana, sunītis... Un tad pienāk 40 gadi, un tad varbūt izlemj par pirmo bērnu. Bet tad jau bioloģiskais pulkstenis arī ir beidzies... Nekas labāks par bērniem nav izdomāts! Tas ir vērtību jautājums," viņš saka.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu