Mančestras ziemeļos uzbrucējs ceturtdienas rītā pie sinagogas uzbraucis garāmgājējiem ar automašīnu un pēc tam uzbrucis tiem ar nazi, nogalinot divus cilvēkus, bet trīs smagi ievainojot, ziņoja policija.
Policija neilgi pēc plkst.9.30 pēc vietējā laika tika izsaukta uz Hītona parka sinagogu. Policiju izsaukusī persona informēja, ka cilvēkiem uzbraukusi automašīna un viens vīrietis sadurts ar nazi.
Dažas minūtes vēlāk policisti uzbrucēju sašāva, un viņš notikuma vietā miris.
Uz notikuma vietu tika nosūtīta sapieru vienība, lai pārbaudītu, vai uzbrucējam nav bijušas arī sprāgstvielas.
Vēlāk policija paziņoja, ka sabiedrībai vairs briesmas nedraud.
Mančestras mērs Endijs Bērnems sabiedriskajai raidorganizācijai BBC pavēstījis, ka viens no upuriem, šķiet, ir sinagogas apsargs, kuram slepkava uzbrucis ar nazi.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņojis, ka, reaģējot uz uzbrukumu, uz sinagogām visā valstī nosūtīti policijas papildspēki.
Uzbrukums noticis Salīdzināšanas dienā, kas ir ebreju svarīgākie reliģiskie svētki, un to laikā sinagogas apmeklē īpaši daudz cilvēku.
Policija notikušo pasludinājusi par teroraktu. Saistībā ar to aizturēti vēl trīs aizdomās turamie.
Mančestras policija ceturtdienas vakarā informēja, ka uzbrucējs bija sīriešu izcelsmes Lielbritānijas pilsonis Džihads Al-Šamī.
Policija arī paziņoja, ka apcietinājumā atrodas vēl trīs aizdomās turamie, kas aizturēti aizdomās par teroraktu pasūtīšanu, sagatavošanu un kūdīšanu uz tiem. Aizturētie ir divi vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem un viena sieviete vecumā no 60 līdz 70 gadiem.
