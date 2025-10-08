Otrdien visā pasaulē aizvadīti piemiņas pasākumi, atceroties pirms diviem gadiem Izraēlā notikušā 7. oktobra terora akta upurus. 2023. gadā palestīniešu grupējuma “Hamās” veiktajā uzbrukumā tika nogalināti vairāk nekā tūkstoš cilvēku, bet aptuveni 250 cilvēku kļuva par ķīlniekiem, vēsta 360TV Ziņas.
Toreiz Izraēla atbildēja ar plaša mēroga militāru operāciju, kuras mērķis bija iznīcināt “Hamās”. Kopš tā laika karadarbībā bojā gājuši vairāk nekā 60 tūkstoši palestīniešu, bet Gazas josla piedzīvojusi milzīgus postījumus.
Šobrīd Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā notiek miera sarunas starp Izraēlas un “Hamās” pārstāvjiem. Pārrunas tiek rīkotas ar ASV prezidenta Donalda Trampa piedāvātā miera plāna starpniecību. Tajā paredzēts tūlītējs pamiers, visu ķīlnieku atbrīvošana, pakāpeniska Izraēlas spēku izvešana no Gazas, “Hamās” demilitarizācija un pārejas valdības izveide starptautiskas institūcijas uzraudzībā.
Kā skaidrojis Kataras Ārlietu ministrijas pārstāvis Madžeds al Ansari, sarunas joprojām turpinās un visas puses ir vienojušās par plāna ieviešanu, taču šķēršļi esot saistīti ar tā praktisko īstenošanu.
Diplomātiskās tikšanās notiek aiz slēgtām durvīm un pastiprinātas drošības apstākļos, un tiek prognozēts, ka tās varētu ilgt vairākas dienas. Trampa plāns tiek vērtēts kā līdz šim reālākais mēģinājums izbeigt karu. Šādu viedokli paudušas arī ķīlnieku ģimenes, kuras nosūtījušas vēstuli Nobela prēmijas komitejai ar aicinājumu Trampam piešķirt Miera prēmiju.
Tikmēr Izraēlas armija arī otrdien, 7. oktobra uzbrukuma gadadienā, turpinājusi apšaudi Gazas joslā. Aculiecinieki ziņo par spēcīgām bombardēšanām no gaisa, jūras un sauszemes agrās rīta stundās.
Aptuaja
Kurš, jūsuprāt, šobrīd ir populārākais politiskais spēks Gazā un Rietumkrastā?
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu